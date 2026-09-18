Dronlarla Havadan Ağaç Dikmeye Başladılar: 120 Gün Takip Etmek Zorundalar

Bölgede kullanılan başlıca tür beyaz keçiboynuzu ağacı. Ona ipeksi pamuk veren bir ağaç türü, guayacán ve kızıl quebracho gibi yerli ağaçlar eşlik ediyor. Uçuş öncesinde coğrafi bilgi sistemleri ve yapay zeka kullanılarak arazi analiz ediliyor, ekip bu süreci ölçüsü baştan alınmış bir dikime benzetiyor.

ReForest Latam'ın bilim direktörü Ignacio Gasparri, yaklaşımlarının tohuma uygulanan biyoteknolojiyi, hassas dronları ve ekosistem analizini bir araya getirerek restorasyonu verimli, uyarlanabilir ve ölçeklenebilir kılmayı amaçladığını belirtti.