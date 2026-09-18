Dronlarla Havadan Ağaç Dikmeye Başladılar: 120 Gün Takip Etmek Zorundalar
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Bir ağacı toprağa dikmek her zaman elle, tek tek yapılan bir iş olarak bilinirdi. Ama Arjantin'in en çok ormansızlaşan bölgelerinden Gran Chaco'da bu işi artık insan eli değil, yüksek hassasiyetli dronlar yapıyor. Bu dronlar, içinde yerli türlerden tohumlar barındıran biyoparçalanabilir kapsülleri havadan bırakarak toprağı yeniden canlandırmayı hedefliyor.
İşte detaylar...
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Gran Chaco zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olsa da dünyanın en fazla ormansızlaşan bölgelerinden biri olarak biliniyor.
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Tohumlar havadan rastgele saçılmıyor, çekirdekleri çimlenmeyi hızlandıracak biyouyarıcılarla birlikte özel kapsüllere yerleştiriliyor.
Her uçuşta, istenen bitki sayısına göre fazladan tohum bırakılıyor çünkü her kapsülün bir fideye dönüşmesi zaten beklenmiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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