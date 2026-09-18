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Dronlarla Havadan Ağaç Dikmeye Başladılar: 120 Gün Takip Etmek Zorundalar

Dronlarla Havadan Ağaç Dikmeye Başladılar: 120 Gün Takip Etmek Zorundalar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 11:21
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Bir ağacı toprağa dikmek her zaman elle, tek tek yapılan bir iş olarak bilinirdi. Ama Arjantin'in en çok ormansızlaşan bölgelerinden Gran Chaco'da bu işi artık insan eli değil, yüksek hassasiyetli dronlar yapıyor. Bu dronlar, içinde yerli türlerden tohumlar barındıran biyoparçalanabilir kapsülleri havadan bırakarak toprağı yeniden canlandırmayı hedefliyor.

İşte detaylar...

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Gran Chaco zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olsa da dünyanın en fazla ormansızlaşan bölgelerinden biri olarak biliniyor.

Gran Chaco zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olsa da dünyanın en fazla ormansızlaşan bölgelerinden biri olarak biliniyor.

Bu proje, Doğa Koruma Vakfı'nın Arjantin kolu ile ReForest Latam adlı girişimin ortaklaşa yürüttüğü, tarımsal arazilerde orman örtüsünü artırmayı hedefleyen daha büyük bir çalışmanın parçası. Toplamda 100 bin ağaç dikilmesi planlanan projede geleneksel fidan yöntemleriyle şimdiden 300 hektarın üzerinde alan ağaçlandırıldı. Dronlarla yürütülen bu yeni pilot uygulama ise Santa Fe ve Santiago del Estero eyaletlerindeki 13 hektarlık bir alana 8 bin yerli ağaç kazandırmayı amaçlıyor. Doğa Koruma Vakfı Arjantin'den orman koruma ve yönetim uzmanı Maia Plaza Behr, Gran Chaco'nun hem çok verimli hem de dünyanın en çok tahrip olmuş bölgelerinden biri olduğunu, teknolojiye dayalı bu tür tamamlayıcı stratejilerin müdahaleleri büyütmenin anahtarı olabileceğini söyledi.

Tohumlar havadan rastgele saçılmıyor, çekirdekleri çimlenmeyi hızlandıracak biyouyarıcılarla birlikte özel kapsüllere yerleştiriliyor.

Tohumlar havadan rastgele saçılmıyor, çekirdekleri çimlenmeyi hızlandıracak biyouyarıcılarla birlikte özel kapsüllere yerleştiriliyor.

Bölgede kullanılan başlıca tür beyaz keçiboynuzu ağacı. Ona ipeksi pamuk veren bir ağaç türü, guayacán ve kızıl quebracho gibi yerli ağaçlar eşlik ediyor. Uçuş öncesinde coğrafi bilgi sistemleri ve yapay zeka kullanılarak arazi analiz ediliyor, ekip bu süreci ölçüsü baştan alınmış bir dikime benzetiyor. 

ReForest Latam'ın bilim direktörü Ignacio Gasparri, yaklaşımlarının tohuma uygulanan biyoteknolojiyi, hassas dronları ve ekosistem analizini bir araya getirerek restorasyonu verimli, uyarlanabilir ve ölçeklenebilir kılmayı amaçladığını belirtti.

Her uçuşta, istenen bitki sayısına göre fazladan tohum bırakılıyor çünkü her kapsülün bir fideye dönüşmesi zaten beklenmiyor.

Her uçuşta, istenen bitki sayısına göre fazladan tohum bırakılıyor çünkü her kapsülün bir fideye dönüşmesi zaten beklenmiyor.

Uçuş sonrası arazide kontrol parselleri oluşturuluyor ve kapsüller 45 günde bir denetleniyor. Uçuştan yaklaşık 120 gün sonra tohumların çimlenip fidelerin toprağa tutunması bekleniyor. Projenin yürütüldüğü arazilerden birinin sahibi, Santa Fe'li çiftçi Mariano Fiori, ormanla bütünleşik bir hayvancılık modeli kurmak istediğini, ağaçların değerini anladığını ve bu mirası çocuklarına, torunlarına bırakmak istediğini söyledi. Fiori, doğayla birlikte çalışmanın gerçek ilerlemeyi getirdiğini öğrendiğini de sözlerine ekledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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