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Ölüm Denizi Diye Bilinen Çölün Altında Kimsenin Beklemediği Bir Şey Çıktı

Ölüm Denizi Diye Bilinen Çölün Altında Kimsenin Beklemediği Bir Şey Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 16:52
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Dünyanın en büyük ikinci hareketli kum çölü olan ve yerel halk tarafından 'ölüm denizi' olarak anılan Taklamakan Çölü, yüzyıllardır kurak ve neredeyse tamamen susuz bir bölge olarak biliniyordu. Ancak Çin'de yürütülen bir jeolojik araştırma, bu algıyı kökünden sarstı. Çölün derinliklerinde bilim insanlarının hiç beklemediği bir keşif yapıldı.

İşte detaylar...

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Su bulma projesi kapsamında çalışan jeologlar, çölün altında iki ayrı büyük su kaynağı tespit etti.

Su bulma projesi kapsamında çalışan jeologlar, çölün altında iki ayrı büyük su kaynağı tespit etti.

Bulunan su kaynaklarından biri, çölün güney kenarında yer alan Minfeng ilçesine bağlı Andir köyü yakınlarında tespit edildi. İkincisi ise çölün iç kesimlerinde, Mazartag Dağları'nın güneyinde bulundu.

Keşif, çölde sadece durgun ve tuzlu su bulunduğu yönündeki yaygın algıyı çürütüyor.

Keşif, çölde sadece durgun ve tuzlu su bulunduğu yönündeki yaygın algıyı çürütüyor.

Durgun yeraltı suyu, hareketini yavaşlatmış ya da tamamen durdurmuş, içinde bakteri ve kimyasalların biriktiği, içme ve gıda üretimine uygun olmayan bir su türü olarak tanımlanıyor. Bulunan kaynakların bu tanıma uymaması, keşfi daha da değerli kılıyor. Araştırma ekibi ayrıca, denizden daha az ama tatlı sudan daha fazla tuz içeren acı suyu çölün kenar bölgelerinde sulama ve çölleşmeyle mücadelede kullanmak için bir deneme istasyonu kurdu; bu çalışma, bölgede sürdürülen geniş çaplı ağaçlandırma ve kum kontrolü projeleriyle aynı döneme denk geliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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