Ölüm Denizi Diye Bilinen Çölün Altında Kimsenin Beklemediği Bir Şey Çıktı

Durgun yeraltı suyu, hareketini yavaşlatmış ya da tamamen durdurmuş, içinde bakteri ve kimyasalların biriktiği, içme ve gıda üretimine uygun olmayan bir su türü olarak tanımlanıyor. Bulunan kaynakların bu tanıma uymaması, keşfi daha da değerli kılıyor. Araştırma ekibi ayrıca, denizden daha az ama tatlı sudan daha fazla tuz içeren acı suyu çölün kenar bölgelerinde sulama ve çölleşmeyle mücadelede kullanmak için bir deneme istasyonu kurdu; bu çalışma, bölgede sürdürülen geniş çaplı ağaçlandırma ve kum kontrolü projeleriyle aynı döneme denk geliyor.