Ölüm Denizi Diye Bilinen Çölün Altında Kimsenin Beklemediği Bir Şey Çıktı
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Dünyanın en büyük ikinci hareketli kum çölü olan ve yerel halk tarafından 'ölüm denizi' olarak anılan Taklamakan Çölü, yüzyıllardır kurak ve neredeyse tamamen susuz bir bölge olarak biliniyordu. Ancak Çin'de yürütülen bir jeolojik araştırma, bu algıyı kökünden sarstı. Çölün derinliklerinde bilim insanlarının hiç beklemediği bir keşif yapıldı.
İşte detaylar...
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Su bulma projesi kapsamında çalışan jeologlar, çölün altında iki ayrı büyük su kaynağı tespit etti.
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Keşif, çölde sadece durgun ve tuzlu su bulunduğu yönündeki yaygın algıyı çürütüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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