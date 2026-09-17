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Köyüne Su Getirmek İçin 36 Yılını Verdi: Üç Dağı Tek Başına Deldi

Köyüne Su Getirmek İçin 36 Yılını Verdi: Üç Dağı Tek Başına Deldi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 14:31
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Çinli köy lideri Huang Dafa, 1959'da Guizhou eyaletindeki Caowangba köyüne su getirmeyi hedef koydu. Komşu köyde su varken aralarındaki dağ engel oluşturuyordu; Huang Dafa bu engeli aşmak için 36 yıl süren bir mücadeleye girişti.

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Huang Dafa İlk 10 Yılda Başarısız Oldu, Yılmadan Su Mühendisliğini Kendi Kendine Öğrendi

Huang Dafa İlk 10 Yılda Başarısız Oldu, Yılmadan Su Mühendisliğini Kendi Kendine Öğrendi

1959'da köy lideri seçilen Huang Dafa, köyü için üç hedef belirledi: su, yol ve elektrik. Komşu köyde su bulunuyordu ama aralarında yükselen dağ, suyu Caowangba'ya taşımayı imkansız hale getiriyordu. Huang Dafa buna rağmen bir kanal açmaya karar verdi.

Su mühendisliği konusunda hiçbir eğitimi olmayan Huang Dafa'nın ilk girişimleri 10 yılı aşkın süre boyunca sonuçsuz kaldı. Köylülerin çoğu bu projeyi imkânsız görüyordu. 53 yaşına geldiğinde bir su yönetimi istasyonunda çalışmaya başladı ve orada su mühendisliği teknolojisini kendi kendine öğrenerek projeyi yeniden başlattı.

Huang Dafa ve köylüler kanalı kazırken modern iş makineleri değil, kazma, kürek ve basit el aletleri kullandı. Uçurumun kenarında halatlarla sarkarak çalışmak zorunda kaldıkları bölümler de oldu; bu tehlikeli koşullar projenin neden onlarca yıl sürdüğünü de açıklıyor.

Uçurumun Kenarına Açılan 9,4 Kilometrelik Kanal Köyün Kaderini Değiştirdi

Uçurumun Kenarına Açılan 9,4 Kilometrelik Kanal Köyün Kaderini Değiştirdi

200'den fazla köylünün de katılımıyla dağların yamacına, uçurumun kenarına oyulan kanal toplamda 36 yılda tamamlandı ve 9,4 kilometre uzunluğa ulaştı. Kanal, halk arasında Huang Dafa'nın onuruna 'Dafa Kanalı' adıyla anılmaya başladı.

Su köye ulaştıktan sonra içme suyu sorunu çözüldü, tarım arazileri sulanabilir hale geldi ve pirinç başta olmak üzere ürün verimliliği arttı. Köylülerin geliri ve yaşam kalitesi yükseldi. Huang Dafa'nın azmi devlet tarafından da tanındı; Haziran 2021'de Çin Komünist Partisi'nin en yüksek onuru olan 1 Temmuz Madalyası'yla ödüllendirildi.

Huang Dafa'nın azmi yalnızca bu madalyayla sınırlı kalmadı; kendisine daha önce de 'Dokunaklı Çin 2017 Yılın İnsanı', 'Dönemin Modeli' ve 'Ulusal Model İşçi' gibi unvanlar verildi. Dafa Kanalı bugün hâlâ kullanılıyor ve bölgeyi ziyaret edenlere örnek bir azim hikayesi olarak anlatılmaya devam ediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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