Köyüne Su Getirmek İçin 36 Yılını Verdi: Üç Dağı Tek Başına Deldi

1959'da köy lideri seçilen Huang Dafa, köyü için üç hedef belirledi: su, yol ve elektrik. Komşu köyde su bulunuyordu ama aralarında yükselen dağ, suyu Caowangba'ya taşımayı imkansız hale getiriyordu. Huang Dafa buna rağmen bir kanal açmaya karar verdi.

Su mühendisliği konusunda hiçbir eğitimi olmayan Huang Dafa'nın ilk girişimleri 10 yılı aşkın süre boyunca sonuçsuz kaldı. Köylülerin çoğu bu projeyi imkânsız görüyordu. 53 yaşına geldiğinde bir su yönetimi istasyonunda çalışmaya başladı ve orada su mühendisliği teknolojisini kendi kendine öğrenerek projeyi yeniden başlattı.

Huang Dafa ve köylüler kanalı kazırken modern iş makineleri değil, kazma, kürek ve basit el aletleri kullandı. Uçurumun kenarında halatlarla sarkarak çalışmak zorunda kaldıkları bölümler de oldu; bu tehlikeli koşullar projenin neden onlarca yıl sürdüğünü de açıklıyor.