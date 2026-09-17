Köyüne Su Getirmek İçin 36 Yılını Verdi: Üç Dağı Tek Başına Deldi
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Çinli köy lideri Huang Dafa, 1959'da Guizhou eyaletindeki Caowangba köyüne su getirmeyi hedef koydu. Komşu köyde su varken aralarındaki dağ engel oluşturuyordu; Huang Dafa bu engeli aşmak için 36 yıl süren bir mücadeleye girişti.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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