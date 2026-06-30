Mühendislik Diploması Olmadan Hurda Parçalardan 12 Metrelik Helikopter Yaptı!

Abdullahi’nin hikayesini ilginç kılan detaylardan biri de helikopter yapımına dair bilgileri büyük ölçüde internetten öğrenmesi oldu. Laboratuvar, şirket desteği ya da profesyonel bir atölye olmadan yola çıkan genç, temel fizik bilgisi ve el becerisiyle sıra dışı bir projeye imza attı.

Helikopterin 6 kez kısa süreli havalandığı, ancak hiçbir testte yaklaşık 2 metrenin üzerine çıkmadığı aktarıldı. Bu nedenle araç, gerçek kullanım için hazır bir hava taşıtı değil; sınırlı imkanlarla yapılmış işlevsel bir deneme prototipi olarak değerlendirildi.

Yine de eski araç parçalarından bu ölçekte bir yapının yerden havalanması, Abdullahi’nin hikayesini dikkat çekici hale getirdi. Genç öğrencinin daha sonra daha gelişmiş, iki kişilik yeni bir model üzerinde çalıştığı ve daha uzun süre havada kalabilecek bir helikopter hedeflediği de dönemin haberlerinde yer aldı.