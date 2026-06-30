Mühendislik Diploması Olmadan Hurda Parçalardan 12 Metrelik Helikopter Yaptı!
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Nijerya’da 24 yaşındaki fizik öğrencisi Mubarak Muhammad Abdullahi, mühendislik eğitimi almadan yaptığı helikopterle yıllar önce büyük ses getirmişti. Bayero Üniversitesi’nde okuyan Abdullahi, arka bahçesinde başladığı projede eski otomobil, motosiklet ve uçak parçalarını bir araya getirerek 12 metrelik bir helikopter ortaya çıkardı.
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Helikopteri eski araç ve uçak parçalarından yaptı
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İnternetten öğrendi, kısa test uçuşları yaptı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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