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Mühendislik Diploması Olmadan Hurda Parçalardan 12 Metrelik Helikopter Yaptı!

Mühendislik Diploması Olmadan Hurda Parçalardan 12 Metrelik Helikopter Yaptı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.06.2026 - 15:05
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Nijerya’da 24 yaşındaki fizik öğrencisi Mubarak Muhammad Abdullahi, mühendislik eğitimi almadan yaptığı helikopterle yıllar önce büyük ses getirmişti. Bayero Üniversitesi’nde okuyan Abdullahi, arka bahçesinde başladığı projede eski otomobil, motosiklet ve uçak parçalarını bir araya getirerek 12 metrelik bir helikopter ortaya çıkardı.

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Helikopteri eski araç ve uçak parçalarından yaptı

Helikopteri eski araç ve uçak parçalarından yaptı

Abdullahi’nin helikopteri, hurda parçalardan oluşan sıra dışı bir karışımdan meydana geldi. Araçta ikinci el bir Honda Civic’ten alınan 133 beygirlik motor, Toyota marka bir otomobilden sökülen koltuklar ve yıllar önce Kano yakınlarında düşen bir Boeing 747’nin parçaları kullanıldı.

Genç öğrenci, projeyi bilgisayar ve cep telefonu tamirinden kazandığı parayla finanse etti. Ayrıca babasının desteğiyle alüminyum ve bazı temel malzemeleri satın aldı. Helikopterin yaklaşık 12 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 5 metre genişliğinde olduğu belirtildi.

Kokpitte ise basit ama işlevsel bir sistem yer alıyordu. Kontak düğmesi, gaz kolu, denge ve yön kontrolü için kullanılan joystick, alt kısma yerleştirilen kamera ve ekrana bağlı basit bir görüş sistemi helikopterin dikkat çeken detayları arasındaydı.

İnternetten öğrendi, kısa test uçuşları yaptı

İnternetten öğrendi, kısa test uçuşları yaptı

Abdullahi’nin hikayesini ilginç kılan detaylardan biri de helikopter yapımına dair bilgileri büyük ölçüde internetten öğrenmesi oldu. Laboratuvar, şirket desteği ya da profesyonel bir atölye olmadan yola çıkan genç, temel fizik bilgisi ve el becerisiyle sıra dışı bir projeye imza attı.

Helikopterin 6 kez kısa süreli havalandığı, ancak hiçbir testte yaklaşık 2 metrenin üzerine çıkmadığı aktarıldı. Bu nedenle araç, gerçek kullanım için hazır bir hava taşıtı değil; sınırlı imkanlarla yapılmış işlevsel bir deneme prototipi olarak değerlendirildi.

Yine de eski araç parçalarından bu ölçekte bir yapının yerden havalanması, Abdullahi’nin hikayesini dikkat çekici hale getirdi. Genç öğrencinin daha sonra daha gelişmiş, iki kişilik yeni bir model üzerinde çalıştığı ve daha uzun süre havada kalabilecek bir helikopter hedeflediği de dönemin haberlerinde yer aldı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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