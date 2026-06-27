Kimsenin Yüzüne Bakmadığı Su Kulesini Eve Çevirdiler
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Terk edilmiş bir beton su kulesine bakınca çoğu kişi yalnızca eski ve kullanışsız bir yapı görür. Ancak İngiltere’de yaşayan Matt ve Ali Grey çifti, 1964 yapımı Tonwell Tower’a baktığında bambaşka bir ihtimal gördü.
Hertfordshire’da bulunan 23 metrelik beton su kulesi, dört yıllık kapsamlı bir dönüşüm sürecinin ardından dört yatak odalı bir eve çevrildi.
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1964 yapımı su kulesi eve dönüştü
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Eski su deposu salon ve mutfak oldu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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