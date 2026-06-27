Kimsenin Yüzüne Bakmadığı Su Kulesini Eve Çevirdiler

Terk edilmiş bir beton su kulesine bakınca çoğu kişi yalnızca eski ve kullanışsız bir yapı görür. Ancak İngiltere’de yaşayan Matt ve Ali Grey çifti, 1964 yapımı Tonwell Tower’a baktığında bambaşka bir ihtimal gördü.

Hertfordshire’da bulunan 23 metrelik beton su kulesi, dört yıllık kapsamlı bir dönüşüm sürecinin ardından dört yatak odalı bir eve çevrildi.

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