article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İnsanların Farkında Olmadan Aynı Yöne Döndüğü Ortaya Çıktı

İnsanların Farkında Olmadan Aynı Yöne Döndüğü Ortaya Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 21:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazen bilimsel keşifler, araştırmacıların asıl aradığı şeyden bambaşka bir noktada ortaya çıkıyor. İnsanların kalabalıkta nasıl hareket ettiğini inceleyen bir ekip de tam olarak böyle bir durumla karşılaştı.

Araştırmacılar başlangıçta insanların kapalı alanlarda sosyal mesafeyi nasıl koruduğunu anlamaya çalışıyordu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

33 deneyin 32’sinde aynı eğilim görüldü

33 deneyin 32’sinde aynı eğilim görüldü

Araştırmanın ilk aşamasında bilim insanları, insanların serbest yürüdüğü deney kayıtlarını incelerken beklenmedik bir davranış örüntüsü fark etti. Katılımcılar belirli bir yön seçmeye zorlanmadığı halde, 33 deneyin 32’sinde saat yönünün tersine hareket etme eğilimi gösterdi.

Bu durum yalnızca tek bir ülkeye ya da kültüre özgü görünmedi. Araştırmacılar daha sonra İspanya ve Japonya’da farklı yaş grupları, farklı grup büyüklükleri ve farklı deney alanlarıyla karşılaştırmalar yaptı. Sonuç yine büyük ölçüde aynıydı: İnsanlar yürürken farkında olmadan saat yönünün tersine dönmeye daha yatkın görünüyordu.

Sebebi hala tam olarak bilinmiyor

Sebebi hala tam olarak bilinmiyor

Araştırmacılar bu eğilimin nedenini anlamak için kültür, cinsiyet, el baskınlığı, ayak baskınlığı ve göz baskınlığı gibi olası açıklamaları test etti. Ancak bu faktörlerin hiçbiri sonuçları belirgin şekilde değiştirmedi. Yalnızca daha genç katılımcılarda bu eğilimin biraz daha güçlü olduğu görüldü.

Bilim insanlarına göre bu davranış, kalabalığın birbirini yönlendirmesiyle ortaya çıkan toplu bir hareketten çok bireysel bir eğilim olabilir. Yani insanlar tek başlarına hareket ederken de farkında olmadan belirli bir yöne dönmeye yatkın olabilir.

Bu durumun nedeni şimdilik kesin olarak açıklanamıyor. Araştırmacılar, Dünya’nın manyetik alanı ya da Coriolis kuvveti gibi büyük ölçekli etkilerin bu davranışı açıklamasının pek olası görünmediğini belirtiyor. Şimdilik en güçlü ihtimal, insan hareketlerinde henüz tam çözülememiş biyomekanik bir asimetri olması. Bu yüzden çalışma, kalabalık yönetimi, mimari tasarım ve insan hareketleri üzerine yeni soruların kapısını aralıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın