İnsanların Farkında Olmadan Aynı Yöne Döndüğü Ortaya Çıktı
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Bazen bilimsel keşifler, araştırmacıların asıl aradığı şeyden bambaşka bir noktada ortaya çıkıyor. İnsanların kalabalıkta nasıl hareket ettiğini inceleyen bir ekip de tam olarak böyle bir durumla karşılaştı.
Araştırmacılar başlangıçta insanların kapalı alanlarda sosyal mesafeyi nasıl koruduğunu anlamaya çalışıyordu.
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33 deneyin 32’sinde aynı eğilim görüldü
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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