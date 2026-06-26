İnsanların Farkında Olmadan Aynı Yöne Döndüğü Ortaya Çıktı

Araştırmacılar bu eğilimin nedenini anlamak için kültür, cinsiyet, el baskınlığı, ayak baskınlığı ve göz baskınlığı gibi olası açıklamaları test etti. Ancak bu faktörlerin hiçbiri sonuçları belirgin şekilde değiştirmedi. Yalnızca daha genç katılımcılarda bu eğilimin biraz daha güçlü olduğu görüldü.

Bilim insanlarına göre bu davranış, kalabalığın birbirini yönlendirmesiyle ortaya çıkan toplu bir hareketten çok bireysel bir eğilim olabilir. Yani insanlar tek başlarına hareket ederken de farkında olmadan belirli bir yöne dönmeye yatkın olabilir.

Bu durumun nedeni şimdilik kesin olarak açıklanamıyor. Araştırmacılar, Dünya’nın manyetik alanı ya da Coriolis kuvveti gibi büyük ölçekli etkilerin bu davranışı açıklamasının pek olası görünmediğini belirtiyor. Şimdilik en güçlü ihtimal, insan hareketlerinde henüz tam çözülememiş biyomekanik bir asimetri olması. Bu yüzden çalışma, kalabalık yönetimi, mimari tasarım ve insan hareketleri üzerine yeni soruların kapısını aralıyor.