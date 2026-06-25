Dünyanın En Büyük Havalimanı İçin Düğmeye Basıldı: Tam 260 Milyon Yolcu Kapasiteli

Al Maktoum International Airport’un nihai aşamada yaklaşık 70 kilometrekarelik bir alana yayılması hedefleniyor. Bu büyüklük, havalimanını yalnızca yolcu kapasitesiyle değil, kapladığı alanla da dünyanın en iddialı ulaşım projelerinden biri haline getiriyor.

Genişleme planında 5 paralel pist ve yüzlerce uçak kapısı yer alıyor. Havalimanının ilk büyük aşamada yılda 150 milyon yolcuya hizmet vermesi, daha sonraki aşamalarda ise bu kapasitenin 260 milyon yolcuya kadar çıkarılması bekleniyor.