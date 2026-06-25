Dünyanın En Büyük Havalimanı İçin Düğmeye Basıldı: Tam 260 Milyon Yolcu Kapasiteli
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70 kilometrekarelik dev havalimanı
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Dubai’nin ana havalimanı olacak
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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