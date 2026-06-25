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Dünyanın En Büyük Havalimanı İçin Düğmeye Basıldı: Tam 260 Milyon Yolcu Kapasiteli

Dünyanın En Büyük Havalimanı İçin Düğmeye Basıldı: Tam 260 Milyon Yolcu Kapasiteli

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 12:54
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Dünyanın en yoğun havalimanlarından birine sahip olan Dubai, şimdi havacılıkta çıtayı çok daha yukarı taşımaya hazırlanıyor. Dubai World Central olarak da bilinen Al Maktoum International Airport, dev bir genişleme projesiyle dünyanın en büyük havalimanlarından biri haline getirilecek.

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70 kilometrekarelik dev havalimanı

70 kilometrekarelik dev havalimanı

Al Maktoum International Airport’un nihai aşamada yaklaşık 70 kilometrekarelik bir alana yayılması hedefleniyor. Bu büyüklük, havalimanını yalnızca yolcu kapasitesiyle değil, kapladığı alanla da dünyanın en iddialı ulaşım projelerinden biri haline getiriyor.

Genişleme planında 5 paralel pist ve yüzlerce uçak kapısı yer alıyor. Havalimanının ilk büyük aşamada yılda 150 milyon yolcuya hizmet vermesi, daha sonraki aşamalarda ise bu kapasitenin 260 milyon yolcuya kadar çıkarılması bekleniyor.

Dubai’nin ana havalimanı olacak

Dubai’nin ana havalimanı olacak

Al Maktoum International Airport’un büyümesiyle birlikte Dubai’nin hava trafiğinde büyük bir dönüşüm yaşanacak. Planlara göre Dubai International Airport’taki operasyonlar ilerleyen yıllarda kademeli olarak Al Maktoum’a taşınacak.

Yeni havalimanı, kargo ve lojistik açısından da dev bir merkez olarak tasarlanıyor. Nihai aşamada yılda 12 milyon ton kargo kapasitesine ulaşması hedeflenen proje, Dubai’nin küresel ticaret ve ulaşım merkezi olma hedefinde önemli bir rol oynayacak.

Projede teknolojik sistemlerin de öne çıkması bekleniyor. Yolcu akışını hızlandıracak otomasyon sistemleri, gelişmiş güvenlik çözümleri, hızlı bagaj teslimi ve geniş bağlantı alanlarıyla havalimanının daha hızlı ve kesintisiz bir seyahat deneyimi sunması amaçlanıyor. Tamamlandığında Al Maktoum International Airport, sadece Dubai’nin değil, dünyanın en büyük havacılık projelerinden biri olacak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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