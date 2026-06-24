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Dünyada Yalnızca 8 Örneği Bulunan Sikke 226 Milyon TL’ye Satıldı!

Dünyada Yalnızca 8 Örneği Bulunan Sikke 226 Milyon TL’ye Satıldı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.06.2026 - 14:01
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Çin İmparatorluğu’nun son döneminde basılan son derece nadir bir gümüş sikke, Hong Kong’daki müzayedede milyonlarca dolara alıcı buldu. “Kısa bıyıklı ejderha” olarak bilinen sikkenin dünyada yalnızca 8 örneğinin bulunduğu belirtiliyor.

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Hanedanın son yılında basıldı

Hanedanın son yılında basıldı

Sikkenin tam adı “Hsüan-t’ung Silver Specimen Pattern Short-Whiskered Dragon Dollar Year 3” olarak geçiyor. 1911 yılında Tientsin Darphanesi’nde basılan bu özel paranın, Çin’in modern ve tek tip bir para sistemine geçiş denemelerinin parçası olduğu belirtiliyor.

O dönem Çin yönetimi, ülkede kullanılan farklı para sistemlerini sadeleştirmek ve modern bir ulusal para birimi oluşturmak istiyordu. Bu süreçte İtalyan gravür sanatçısı Luigi Giorgi’nin yönetiminde farklı ejderha motiflerine sahip deneme tasarımları hazırlandı. Ancak bunların büyük kısmı dolaşıma girmedi ve zamanla son derece nadir koleksiyon parçalarına dönüştü.

Sadece 8 örneği biliniyor

Sadece 8 örneği biliniyor

Bu sikkeyi değerli yapan en önemli detaylardan biri, günümüze ulaşan belgelenmiş örnek sayısının yalnızca 8 olması. Heritage Auctions’a göre bu 8 örnekten sadece 3’ü özel koleksiyoncuların elinde bulunuyor. Müzayedede satılan parça ise Peh Ailesi Koleksiyonu’ndan çıktı.

Sikkenin “kısa bıyıklı ejderha” olarak anılmasının nedeni, üzerindeki ejderha tasarımında bıyıkların yaklaşık 9 milimetre uzunluğunda olması. Aynı döneme ait uzun bıyıklı ejderha tasarımlarına göre daha farklı görünen bu versiyon, nadirliği ve korunmuş haliyle koleksiyoncuların yoğun ilgisini çekti. Heritage Auctions, satışın ardından bu parçanın kendi tarihindeki en değerli dünya sikkelerinden biri olduğunu açıkladı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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