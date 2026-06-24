Dünyada Yalnızca 8 Örneği Bulunan Sikke 226 Milyon TL’ye Satıldı!

Bu sikkeyi değerli yapan en önemli detaylardan biri, günümüze ulaşan belgelenmiş örnek sayısının yalnızca 8 olması. Heritage Auctions’a göre bu 8 örnekten sadece 3’ü özel koleksiyoncuların elinde bulunuyor. Müzayedede satılan parça ise Peh Ailesi Koleksiyonu’ndan çıktı.

Sikkenin “kısa bıyıklı ejderha” olarak anılmasının nedeni, üzerindeki ejderha tasarımında bıyıkların yaklaşık 9 milimetre uzunluğunda olması. Aynı döneme ait uzun bıyıklı ejderha tasarımlarına göre daha farklı görünen bu versiyon, nadirliği ve korunmuş haliyle koleksiyoncuların yoğun ilgisini çekti. Heritage Auctions, satışın ardından bu parçanın kendi tarihindeki en değerli dünya sikkelerinden biri olduğunu açıkladı.