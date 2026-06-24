article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yaz Sıcağında Klima Olmadan Evi Serin Tutmanın Basit Yolları

Yaz Sıcağında Klima Olmadan Evi Serin Tutmanın Basit Yolları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.06.2026 - 13:12
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sıcak hava dalgalarında yapılan en yaygın hatalardan biri, evi serinletmek için gün boyu pencereleri açık bırakmak. Ancak dışarıdaki hava evin içinden daha sıcaksa, bu yöntem serinletmek yerine içeriyi daha da bunaltıcı hale getirebilir.

Özellikle klima olmayan evlerde serin kalmak zor gibi görünse de bazı basit yöntemlerle içerideki sıcaklığı kontrol altına almak mümkün. Adım adım bakıyoruz!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gündüz sıcak havayı içeri sokmayın

Gündüz sıcak havayı içeri sokmayın

Sıcak havalarda pencereleri açmak her zaman doğru çözüm olmayabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıdaki hava içeriden daha sıcaksa pencereleri kapalı tutmak, evin daha fazla ısınmasını engelleyebilir. Özellikle öğle saatlerinden akşamüstüne kadar sıcak hava akışını kesmek önemlidir.

Perde ve panjurlar da bu noktada büyük rol oynar. Güneş alan odalarda perdeleri, storları ya da panjurları kapalı tutmak camdan gelen ısıyı azaltır. Eğer perde ya da panjur yoksa, geçici olarak açık renkli bir çarşaf ya da örtüyle pencereyi kapatmak bile güneşin içeriye doğrudan vurmasını önleyebilir.

Klima olmadan evi serin tutmak için ne yapılır?

Klima olmadan evi serin tutmak için ne yapılır?

Pencereleri doğru saatte açın

Evi havalandırmak için en uygun zaman genellikle sabah erken saatler ya da gece geç saatlerdir. Dışarıdaki hava serinlediğinde pencereleri açarak içeride biriken sıcak havayı dışarı atabilirsiniz. Karşılıklı pencereleri açmak, evin içinde çapraz hava akımı oluşturduğu için çok daha etkili olur.

Güneş alan odaları kapatın

Gün içinde özellikle güneye ve batıya bakan odalar daha hızlı ısınır. Bu odaların kapılarını kapalı tutmak, sıcak havanın evin diğer bölümlerine yayılmasını azaltabilir. Böylece tüm evi serin tutmaya çalışmak yerine bir ya da iki odayı daha konforlu hale getirmek mümkün olur.

Isı üreten cihazları azaltın

Fırın, ocak, ütü, kurutma makinesi, bilgisayar ve uzun süre çalışan elektronik cihazlar evin içindeki sıcaklığı artırabilir. Sıcak günlerde yemekleri daha serin saatlerde pişirmek, fırın yerine daha az ısı yayan yöntemler kullanmak ve kullanılmayan cihazları kapatmak evin içindeki ısı yükünü azaltır.

Serin bir oda belirleyin

Tüm evi aynı anda serin tutmak zor olabilir. Bu yüzden en az güneş alan, daha küçük ve kapısı kapanabilen bir odayı “serin oda” olarak seçmek işe yarar. Gün içinde perdeleri kapalı tutulan, gereksiz cihaz çalıştırılmayan ve akşam serin havayla havalandırılan bir oda, sıcak saatlerde evin en rahat noktası olabilir.

Yatak odasını geceye hazırlayın

Sıcak havalarda uyumak daha zor hale gelir. Yatak odasını gündüz karanlık ve kapalı tutmak, akşam saatlerinde ise serin hava girdiğinde havalandırmak odanın gece daha rahat olmasını sağlar. Kalın yorganlar yerine ince pamuklu ya da keten nevresimler kullanmak da vücut ısısını daha dengeli tutmaya yardımcı olabilir.

İçerideki nemi ve ağır havayı azaltın

Sıcakla birlikte nem de arttığında ev daha bunaltıcı hissedilir. Bu nedenle gündüz içeride çamaşır kurutmak, uzun süre sıcak duş almak ya da mutfakta yoğun buhar oluşturmak ortamı daha ağır hale getirebilir. Bu işleri daha serin saatlere bırakmak, evin içindeki bunaltıcı havayı azaltabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın