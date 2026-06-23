Dünyanın En Yüksek Binasından Daha Uzun Köprü! 920 Metreyle Rekor Kırdı

Köprünün tasarımında yalnızca mühendislik değil, manzara da önemli rol oynadı. Tamsui Nehri çevresi, gün batımı manzarasıyla bilinen popüler noktalardan biri olduğu için tasarımda mümkün olduğunca ince ve tek kuleli bir sistem tercih edildi.

Zaha Hadid Architects’e göre tek kuleli tasarım, hem nehir yatağına daha az müdahale ediyor hem de bölgedeki gün batımı manzarasının önünü daha az kapatıyor. Bu nedenle köprü, yalnızca ulaşım projesi değil, çevreye ve görsel etkiye göre şekillendirilmiş bir mimari yapı olarak da görülüyor.

Köprü tamamlandığında iki yaka arasındaki yolun yaklaşık 15 kilometre kısalması ve geçiş süresinin 25 dakika azalması bekleniyor. Bu da Danjiang Köprüsü’nü sadece rekor kıran bir yapı değil, günlük ulaşımı doğrudan değiştirecek büyük bir altyapı yatırımı haline getiriyor.