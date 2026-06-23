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Dünyanın En Yüksek Binasından Daha Uzun Köprü! 920 Metreyle Rekor Kırdı

Dünyanın En Yüksek Binasından Daha Uzun Köprü! 920 Metreyle Rekor Kırdı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.06.2026 - 17:46
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Dev köprü projeleri genellikle uzunlukları, yükseklikleri ya da mühendislik zorluklarıyla gündeme geliyor. Danjiang Köprüsü ise bunların hepsini aynı anda taşıyan sıra dışı yapılardan biri oldu. 920 metre uzunluğundaki köprü, tek kuleli asimetrik kablo askılı tasarımıyla türünün en uzun örneği olarak gösteriliyor.

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920 metrelik köprü rekor kırdı

920 metrelik köprü rekor kırdı

Danjiang Köprüsü, Tamsui Nehri’nin denize döküldüğü noktada iki yakayı birbirine bağlıyor. Yaklaşık 920 metre uzunluğundaki yapı, tek bir beton kule tarafından taşınan asimetrik kablo askılı sistemiyle öne çıkıyor.

Köprünün 200 metreyi aşan kulesi, yapının hem en dikkat çekici görsel unsuru hem de taşıyıcı sistemi. Ana açıklığın 450 metre olduğu belirtilirken, yapı araç trafiğinin yanında yaya ve bisiklet yollarını da barındırıyor. Ayrıca ilerleyen süreçte hafif raylı sistem hattının da köprü üzerinden geçirilmesi planlanıyor.

Gün batımı manzarasını kapatmasın diye böyle tasarlandı

Gün batımı manzarasını kapatmasın diye böyle tasarlandı

Köprünün tasarımında yalnızca mühendislik değil, manzara da önemli rol oynadı. Tamsui Nehri çevresi, gün batımı manzarasıyla bilinen popüler noktalardan biri olduğu için tasarımda mümkün olduğunca ince ve tek kuleli bir sistem tercih edildi.

Zaha Hadid Architects’e göre tek kuleli tasarım, hem nehir yatağına daha az müdahale ediyor hem de bölgedeki gün batımı manzarasının önünü daha az kapatıyor. Bu nedenle köprü, yalnızca ulaşım projesi değil, çevreye ve görsel etkiye göre şekillendirilmiş bir mimari yapı olarak da görülüyor.

Köprü tamamlandığında iki yaka arasındaki yolun yaklaşık 15 kilometre kısalması ve geçiş süresinin 25 dakika azalması bekleniyor. Bu da Danjiang Köprüsü’nü sadece rekor kıran bir yapı değil, günlük ulaşımı doğrudan değiştirecek büyük bir altyapı yatırımı haline getiriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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