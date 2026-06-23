Dünyanın En Yüksek Binasından Daha Uzun Köprü! 920 Metreyle Rekor Kırdı
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Dev köprü projeleri genellikle uzunlukları, yükseklikleri ya da mühendislik zorluklarıyla gündeme geliyor. Danjiang Köprüsü ise bunların hepsini aynı anda taşıyan sıra dışı yapılardan biri oldu. 920 metre uzunluğundaki köprü, tek kuleli asimetrik kablo askılı tasarımıyla türünün en uzun örneği olarak gösteriliyor.
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920 metrelik köprü rekor kırdı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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