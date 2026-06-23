Çöpe Gidecek Malzemelerle 20 Katlı Ahşap Gökdelen İnşa Ettiler
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Gökdelen denince akla genellikle çelik, beton ve camdan oluşan dev yapılar geliyor. Ancak TRÆ adlı yeni proje, yüksek binaların çok daha farklı malzemelerle de inşa edilebileceğini gösteriyor. 78 metreye ulaşan yapı; eski rüzgar türbini kanatları, geri kazanılmış alüminyum levhalar ve yeniden kullanılan pencerelerle tasarlandı.
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78 metrelik ahşap gökdelen yükseldi
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Atık malzemeler binanın parçası oldu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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