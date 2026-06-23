Çöpe Gidecek Malzemelerle 20 Katlı Ahşap Gökdelen İnşa Ettiler

Projenin en dikkat çeken taraflarından biri, kullanım ömrünü tamamlamış rüzgar türbini kanatlarının yapıda yeniden değerlendirilmesi. Başlangıçta bu kanatların binanın dış cephesinde daha geniş şekilde kullanılması planlansa da yanıcılık riski nedeniyle fikir değiştirildi. Bunun yerine kanatlar, güneş kırıcı elemanlar olarak kullanıldı.

Binada yalnızca rüzgar türbini kanatları değil, çok sayıda geri kazanılmış malzeme de yer aldı. Eski pencereler iç mekanlarda cam bölmelere dönüştürülürken, geri kazanılmış ahşap ve ahşap artıklar zeminlerde ve duvar kaplamalarında değerlendirildi. Cephenin bazı bölümlerinde ise sanayi ve çiftlik çatılarından sökülen alüminyum levhalar kullanıldı.

TRÆ projesi, atık malzemelerin yalnızca küçük dekoratif detaylarda değil, büyük ölçekli yapılarda da kullanılabileceğini göstermesi açısından öne çıkıyor. Mimarlarına göre yapı, benzer bir beton yüksek binaya kıyasla gömülü karbonu yüzde 30 ila 50 oranında azaltıyor