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Yaşam
Çöpe Gidecek Malzemelerle 20 Katlı Ahşap Gökdelen İnşa Ettiler

Çöpe Gidecek Malzemelerle 20 Katlı Ahşap Gökdelen İnşa Ettiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.06.2026 - 15:39
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Gökdelen denince akla genellikle çelik, beton ve camdan oluşan dev yapılar geliyor. Ancak TRÆ adlı yeni proje, yüksek binaların çok daha farklı malzemelerle de inşa edilebileceğini gösteriyor. 78 metreye ulaşan yapı; eski rüzgar türbini kanatları, geri kazanılmış alüminyum levhalar ve yeniden kullanılan pencerelerle tasarlandı.

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78 metrelik ahşap gökdelen yükseldi

78 metrelik ahşap gökdelen yükseldi

TRÆ, 20 katlı ana kule ve yanında yer alan iki adet 6 katlı yapıdan oluşuyor. Kompleksin içinde ofis alanları, ortak çalışma bölümleri ve restoran gibi farklı kullanım alanları bulunuyor.

Yapı tamamen ahşaptan oluşmuyor; modern ahşap yüksek binalarda sık görülen hibrit bir sistem kullanılıyor. Taşıyıcı sistemde lamine ahşap kolonlar ve çapraz lamine ahşap döşemeler yer alırken, stabilite ve yangın güvenliği için beton çekirdekler ve bazı noktalarda çelik destekler kullanılıyor.

Atık malzemeler binanın parçası oldu

Atık malzemeler binanın parçası oldu

Projenin en dikkat çeken taraflarından biri, kullanım ömrünü tamamlamış rüzgar türbini kanatlarının yapıda yeniden değerlendirilmesi. Başlangıçta bu kanatların binanın dış cephesinde daha geniş şekilde kullanılması planlansa da yanıcılık riski nedeniyle fikir değiştirildi. Bunun yerine kanatlar, güneş kırıcı elemanlar olarak kullanıldı.

Binada yalnızca rüzgar türbini kanatları değil, çok sayıda geri kazanılmış malzeme de yer aldı. Eski pencereler iç mekanlarda cam bölmelere dönüştürülürken, geri kazanılmış ahşap ve ahşap artıklar zeminlerde ve duvar kaplamalarında değerlendirildi. Cephenin bazı bölümlerinde ise sanayi ve çiftlik çatılarından sökülen alüminyum levhalar kullanıldı.

TRÆ projesi, atık malzemelerin yalnızca küçük dekoratif detaylarda değil, büyük ölçekli yapılarda da kullanılabileceğini göstermesi açısından öne çıkıyor. Mimarlarına göre yapı, benzer bir beton yüksek binaya kıyasla gömülü karbonu yüzde 30 ila 50 oranında azaltıyor

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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