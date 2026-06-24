Vücudumuzun Kendini 7 Yılda Bir Yenilediği Sözü Doğru mu?

Kısa cevap: Tam olarak değil. Vücudumuzdaki hücrelerin önemli bir kısmı gerçekten düzenli olarak yenilenir. Ancak bu, bütün bedenin 7 yılda baştan aşağı değiştiği anlamına gelmez. Hücre yenilenmesi dokuya, organa ve hücre tipine göre büyük farklılık gösterir.

Bu yüzden “vücudumuz her 7 yılda bir tamamen yenilenir” demek yanıltıcıdır. Daha doğru ifade şu olur: Vücudumuzun bazı bölümleri sürekli yenilenir ama bazı hücreler hayatımız boyunca bizimle kalır.