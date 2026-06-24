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Vücudumuzun Kendini 7 Yılda Bir Yenilediği Sözü Doğru mu?

Vücudumuzun Kendini 7 Yılda Bir Yenilediği Sözü Doğru mu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.06.2026 - 12:15
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“Vücudumuz her 7 yılda bir tamamen yenilenir” sözü yıllardır sık sık karşımıza çıkıyor. Bu iddia kulağa etkileyici gelse de bilimsel olarak tam doğru değil. Çünkü vücuttaki bazı hücreler günler içinde yenilenirken bazıları insan ömrü boyunca büyük ölçüde aynı kalabiliyor.

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7 yılda tamamen yenilenme iddiası doğru mu?

7 yılda tamamen yenilenme iddiası doğru mu?

Kısa cevap: Tam olarak değil. Vücudumuzdaki hücrelerin önemli bir kısmı gerçekten düzenli olarak yenilenir. Ancak bu, bütün bedenin 7 yılda baştan aşağı değiştiği anlamına gelmez. Hücre yenilenmesi dokuya, organa ve hücre tipine göre büyük farklılık gösterir.

Bu yüzden “vücudumuz her 7 yılda bir tamamen yenilenir” demek yanıltıcıdır. Daha doğru ifade şu olur: Vücudumuzun bazı bölümleri sürekli yenilenir ama bazı hücreler hayatımız boyunca bizimle kalır.

Bazı hücreler hızlı, bazıları çok yavaş değişiyor

Bazı hücreler hızlı, bazıları çok yavaş değişiyor

Vücutta en hızlı yenilenen hücrelerden bazıları kan ve bağırsak hücreleridir. Bağırsak iç yüzeyindeki hücreler birkaç gün içinde değişebilirken, kırmızı kan hücrelerinin ömrü yaklaşık 120 gündür. Deri hücreleri de düzenli olarak yenilenir ve bu süreç vücudun kendini koruması için oldukça önemlidir.

Ancak her hücre bu kadar hızlı değişmez. Kas ve yağ hücreleri çok daha uzun süre yaşayabilir. Karaciğer güçlü bir yenilenme kapasitesine sahip olsa da bu bile bütün vücudun aynı anda yenilendiği anlamına gelmez. Beyindeki bazı nöronlar ve göz merceği gibi yapılar ise çok sınırlı yenilenir ya da büyük ölçüde ömür boyu korunur.

Yenilenmek geçmişi silmek anlamına gelmiyor

Yenilenmek geçmişi silmek anlamına gelmiyor

Hücreler yenilense bile bu, vücudun geçmişini tamamen sildiği anlamına gelmez. Yaşlanma yalnızca hücrelerin eskiyip yenilenmesiyle açıklanamaz. DNA’da biriken değişiklikler, hücrelerin kopyalanma sürecinde oluşan hatalar ve çevresel etkiler zamanla vücutta iz bırakır.

Yani 7 yıl geçince hastalıklar, yaşlanma etkileri ya da bedenin geçmişte yaşadığı süreçler tamamen ortadan kalkmaz. Sağlıklı beslenmek, düzenli uyumak, egzersiz yapmak ve vücudu desteklemek hücre sağlığı için önemlidir; ancak bunlar bedeni sıfırlamaz. Kısacası vücudumuz sürekli değişir ama her 7 yılda bir tamamen yeni bir bedene dönüşmeyiz.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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