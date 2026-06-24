Vücudumuzun Kendini 7 Yılda Bir Yenilediği Sözü Doğru mu?
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“Vücudumuz her 7 yılda bir tamamen yenilenir” sözü yıllardır sık sık karşımıza çıkıyor. Bu iddia kulağa etkileyici gelse de bilimsel olarak tam doğru değil. Çünkü vücuttaki bazı hücreler günler içinde yenilenirken bazıları insan ömrü boyunca büyük ölçüde aynı kalabiliyor.
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7 yılda tamamen yenilenme iddiası doğru mu?
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Bazı hücreler hızlı, bazıları çok yavaş değişiyor
Yenilenmek geçmişi silmek anlamına gelmiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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