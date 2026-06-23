article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İki Okyanusu Kara Yoluyla Birbirine Bağlayacaklar! Projede Sona Gelindi

İki Okyanusu Kara Yoluyla Birbirine Bağlayacaklar! Projede Sona Gelindi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.06.2026 - 17:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Güney Amerika’nın ticaret haritasını değiştirmesi beklenen Bioceanic Route Köprüsü’nde sona yaklaşılıyor. Brezilya’nın Porto Murtinho kenti ile Paraguay’ın Carmelo Peralta kentini birbirine bağlayacak köprü, tamamlandığında Brezilya mallarının kara yoluyla Pasifik limanlarına ulaşmasını kolaylaştıracak.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Brezilya’dan Pasifik’e kara kapısı açacak

Brezilya’dan Pasifik’e kara kapısı açacak

Bioceanic Route Köprüsü, Brezilya’nın Mato Grosso do Sul eyaletindeki Porto Murtinho ile Paraguay’ın Carmelo Peralta kentini birbirine bağlayacak. Köprü tamamlandığında bölgedeki ulaşım, ticaret ve lojistik akışının ciddi şekilde hızlanması bekleniyor.

Proje, daha büyük bir kara koridorunun parçası olarak görülüyor. Bu koridorun Brezilya’dan başlayıp Paraguay ve Arjantin üzerinden Şili’nin kuzeyindeki Pasifik limanlarına ulaşması planlanıyor. Böylece Brezilya’nın özellikle Asya pazarına giden ihracatında Atlantik rotasına alternatif bir yol oluşacak.

1,3 kilometrelik köprü 2026’da tamamlanacak

1,3 kilometrelik köprü 2026’da tamamlanacak

Köprünün uzunluğu yaklaşık 1.294 metre, genişliği ise 21 metre olarak açıklandı. Yapının yalnızca araçlar için değil, yayalar ve bisikletliler için de düzenlemeler içermesi planlanıyor.

Resmi açıklamalara göre köprünün 2026 yılında tamamlanması bekleniyor. Brezilya tarafındaki erişim yolu çalışmaları da projenin önemli parçalarından biri. Yaklaşık 13 kilometrelik bağlantı yolu, köprüyü Brezilya kara yolu ağına bağlayacak.

Köprünün kendi maliyetinin yaklaşık 565 milyon real seviyesinde olduğu belirtilirken, erişim yolları ve bağlantı yatırımlarıyla birlikte toplam maliyetin 1 milyar real seviyesine yaklaşabileceği aktarılıyor.

Asya’ya giden yol kısalabilir

Asya’ya giden yol kısalabilir

Projenin en dikkat çeken tarafı, Brezilya’nın Asya’ya ihracat rotasını kısaltma ihtimali. Mato Grosso do Sul hükümetine göre Bioceanic Route, özellikle Brezilya’nın güneydoğu ve orta batı bölgelerinden Asya’ya giden deniz rotasını 9,7 bin kilometreden fazla kısaltabilir.

Çin’e yapılacak sevkiyatlarda taşıma süresinin yüzde 23’e kadar azalabileceği ve bunun 12 ila 17 günlük zaman kazancı anlamına gelebileceği belirtiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın