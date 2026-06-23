İki Okyanusu Kara Yoluyla Birbirine Bağlayacaklar! Projede Sona Gelindi

Köprünün uzunluğu yaklaşık 1.294 metre, genişliği ise 21 metre olarak açıklandı. Yapının yalnızca araçlar için değil, yayalar ve bisikletliler için de düzenlemeler içermesi planlanıyor.

Resmi açıklamalara göre köprünün 2026 yılında tamamlanması bekleniyor. Brezilya tarafındaki erişim yolu çalışmaları da projenin önemli parçalarından biri. Yaklaşık 13 kilometrelik bağlantı yolu, köprüyü Brezilya kara yolu ağına bağlayacak.

Köprünün kendi maliyetinin yaklaşık 565 milyon real seviyesinde olduğu belirtilirken, erişim yolları ve bağlantı yatırımlarıyla birlikte toplam maliyetin 1 milyar real seviyesine yaklaşabileceği aktarılıyor.