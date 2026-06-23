İki Okyanusu Kara Yoluyla Birbirine Bağlayacaklar! Projede Sona Gelindi
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Güney Amerika’nın ticaret haritasını değiştirmesi beklenen Bioceanic Route Köprüsü’nde sona yaklaşılıyor. Brezilya’nın Porto Murtinho kenti ile Paraguay’ın Carmelo Peralta kentini birbirine bağlayacak köprü, tamamlandığında Brezilya mallarının kara yoluyla Pasifik limanlarına ulaşmasını kolaylaştıracak.
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Brezilya’dan Pasifik’e kara kapısı açacak
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1,3 kilometrelik köprü 2026’da tamamlanacak
Asya’ya giden yol kısalabilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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