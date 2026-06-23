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Filmlerin Bize İnandırdığı Beyin Efsanesi Gerçek Değilmiş

Filmlerin Bize İnandırdığı Beyin Efsanesi Gerçek Değilmiş

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.06.2026 - 16:08
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'İnsan beyninin sadece yüzde 10’unu kullanır' iddiası, popüler kültürün en sevdiği bilim efsanelerinden biri. Filmlerden kişisel gelişim kitaplarına kadar birçok yerde karşımıza çıkan bu fikir kulağa etkileyici gelse de bilimsel olarak doğru değil.

Peki gerçeği ne? Bakalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Beynin yüzde 10’u iddiası doğru mu?

Beynin yüzde 10’u iddiası doğru mu?

Kısa cevap: Hayır. Beynimizin yalnızca yüzde 10’unu kullandığımız iddiası bilimsel bir gerçek değil, yaygın bir efsane. Beyin görüntüleme yöntemleri, günlük yaşamda beynin farklı bölgelerinin farklı görevler sırasında aktif olduğunu gösteriyor. Yani beynin devasa bir kısmı “boşta” ya da “kullanılmamış” halde beklemiyor.

Elbette beynin tüm bölgeleri aynı anda aynı yoğunlukta çalışmaz. Konuşurken, yürürken, okurken, hatırlarken ya da duygusal bir tepki verirken farklı sinir ağları devreye girer. Bu da beynin yalnızca küçük bir bölümünün kullanıldığı anlamına değil, beynin ihtiyaca göre farklı bölgelerini organize şekilde çalıştırdığı anlamına gelir.

Bu efsane nasıl bu kadar yayıldı?

Bu efsane nasıl bu kadar yayıldı?

Beynin yüzde 10’u miti büyük ihtimalle bilimsel ifadelerin yanlış yorumlanmasıyla yayıldı. İnsanların zihinsel potansiyelinin tamamını kullanmadığını anlatan bazı eski psikoloji yorumları, zamanla “beynin sadece yüzde 10’u kullanılıyor” gibi çok daha iddialı bir cümleye dönüştü.

Popüler kültür de bu efsanenin büyümesinde önemli rol oynadı. “Limitless” ve “Lucy” gibi filmler, beynin tamamını kullanınca insanın olağanüstü yetenekler kazanacağı fikrini işledi. Kişisel gelişim dünyasında da “gizli beyin gücünü açma” gibi söylemler bu miti yıllarca canlı tuttu. Ancak işin bilimsel tarafında böyle kullanılmayı bekleyen dev bir beyin alanı yok.

Beynimizi geliştirmek gerçekten mümkün mü?

Beynimizi geliştirmek gerçekten mümkün mü?

Beynimizin kullanılmayan yüzde 90’ını açmak mümkün değil; çünkü böyle bir kullanılmayan bölüm yok. Ancak bu, beynin gelişemeyeceği anlamına gelmez. Beyin, öğrenme ve deneyimlerle yeni bağlantılar kurabilir, var olan bağlantıları güçlendirebilir ve bazı işlevlerde daha verimli hale gelebilir.

Düzenli uyku, egzersiz, zihinsel olarak aktif kalmak, sosyal ilişkileri sürdürmek ve yeni şeyler öğrenmek beyin sağlığını destekleyen faktörler arasında yer alır. Yani gerçek gelişim, hayali bir “gizli kapasiteyi” açmakla değil; çalışan beynin bağlantılarını güçlendirmek ve onu sağlıklı tutmakla ilgilidir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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