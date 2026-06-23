Filmlerin Bize İnandırdığı Beyin Efsanesi Gerçek Değilmiş

Kısa cevap: Hayır. Beynimizin yalnızca yüzde 10’unu kullandığımız iddiası bilimsel bir gerçek değil, yaygın bir efsane. Beyin görüntüleme yöntemleri, günlük yaşamda beynin farklı bölgelerinin farklı görevler sırasında aktif olduğunu gösteriyor. Yani beynin devasa bir kısmı “boşta” ya da “kullanılmamış” halde beklemiyor.

Elbette beynin tüm bölgeleri aynı anda aynı yoğunlukta çalışmaz. Konuşurken, yürürken, okurken, hatırlarken ya da duygusal bir tepki verirken farklı sinir ağları devreye girer. Bu da beynin yalnızca küçük bir bölümünün kullanıldığı anlamına değil, beynin ihtiyaca göre farklı bölgelerini organize şekilde çalıştırdığı anlamına gelir.