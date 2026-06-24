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Üzerinde Kale Olan Ada Satışa Çıktı: Fiyatı 184 Milyon TL

Üzerinde Kale Olan Ada Satışa Çıktı: Fiyatı 184 Milyon TL

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.06.2026 - 16:31
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Bir ada satın almak zaten yeterince sıra dışı bir fikirken, bu adanın üzerinde tarihi bir kale olması işi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Galler açıklarında yer alan Thorne Adası, hem konumu hem de sahip olduğu yapılarla dikkat çeken özel mülklerden biri olarak satışa çıktı.

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Özel iskeleyle ulaşılıyor

Özel iskeleyle ulaşılıyor

Thorne Adası, ana karaya yakın konumda bulunsa da tamamen izole bir yaşam alanı sunuyor. Adaya tekneyle özel iskeleden ulaşılabiliyor. Ayrıca mülkte helikopter pisti ve özel deniz bağlama noktaları da bulunuyor.

Adanın merkezinde yer alan tarihi kale, 2. derece koruma statüsüne sahip. Satış ilanına göre yapı 740 metrekareden fazla kapalı alana sahip ve içinde geniş yaşam alanları, mutfak, oturma bölümleri, yatak odaları ve çalışma alanları bulunuyor.

Kale otel olarak da kullanılabiliyor

Kale otel olarak da kullanılabiliyor

Mülkte şu anda 5 yatak odası yer alıyor. Bunlardan bazıları özel banyoya, oturma alanına ve deniz manzarasına sahip. Mevcut düzeniyle kalede 20 kişiye kadar konaklama imkanı sunulabiliyor.

Adanın dikkat çeken taraflarından biri de tamamen şebekeden bağımsız çalışacak şekilde düzenlenmiş olması. Güneş panelleri, 100 kWh batarya depolama sistemi, yağmur suyu toplama altyapısı ve ısı pompaları sayesinde mülk kendi enerji ve su ihtiyacını karşılayabilecek şekilde tasarlanmış.

Thorne Adası’nın yalnızca özel bir konut olarak değil, otel ya da ticari tesis olarak da kullanılabileceği belirtiliyor. Avlusu, çatı barı, oyun odası, etkinlik alanları ve çevresindeki deniz manzarasıyla ada, tarihi kale havasını lüks bir konaklama deneyimiyle birleştiren sıra dışı mülklerden biri olarak öne çıkıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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