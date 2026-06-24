Üzerinde Kale Olan Ada Satışa Çıktı: Fiyatı 184 Milyon TL

Mülkte şu anda 5 yatak odası yer alıyor. Bunlardan bazıları özel banyoya, oturma alanına ve deniz manzarasına sahip. Mevcut düzeniyle kalede 20 kişiye kadar konaklama imkanı sunulabiliyor.

Adanın dikkat çeken taraflarından biri de tamamen şebekeden bağımsız çalışacak şekilde düzenlenmiş olması. Güneş panelleri, 100 kWh batarya depolama sistemi, yağmur suyu toplama altyapısı ve ısı pompaları sayesinde mülk kendi enerji ve su ihtiyacını karşılayabilecek şekilde tasarlanmış.

Thorne Adası’nın yalnızca özel bir konut olarak değil, otel ya da ticari tesis olarak da kullanılabileceği belirtiliyor. Avlusu, çatı barı, oyun odası, etkinlik alanları ve çevresindeki deniz manzarasıyla ada, tarihi kale havasını lüks bir konaklama deneyimiyle birleştiren sıra dışı mülklerden biri olarak öne çıkıyor.