Üzerinde Kale Olan Ada Satışa Çıktı: Fiyatı 184 Milyon TL
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Bir ada satın almak zaten yeterince sıra dışı bir fikirken, bu adanın üzerinde tarihi bir kale olması işi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Galler açıklarında yer alan Thorne Adası, hem konumu hem de sahip olduğu yapılarla dikkat çeken özel mülklerden biri olarak satışa çıktı.
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Özel iskeleyle ulaşılıyor
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Kale otel olarak da kullanılabiliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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