Klima Yoksa Bunları Deneyin: Yatak Odasını Gece Serin Tutmanın Yolları

Pencereleri gündüz değil gece açın

Yatak odasını serinletmek için pencereyi ne zaman açtığınız çok önemlidir. Gün içinde dışarısı içeriden daha sıcaksa pencereyi açmak odaya sıcak hava doldurur. Bu da gece yatarken odanın hala bunaltıcı olmasına neden olabilir.

Pencereleri açmak için en uygun zaman genellikle akşam geç saatler ya da sabah erken saatlerdir. Dışarıdaki hava serinlediğinde pencereyi açarak içeride biriken sıcak havayı dışarı atabilirsiniz. Karşılıklı pencere varsa çapraz hava akımı oluşturmak çok daha etkili olur.

Perdeleri ve panjurları kapalı tutun

Yatak odası gün içinde güneş alıyorsa perdeleri açık bırakmak odanın hızla ısınmasına yol açabilir. Özellikle güneye ve batıya bakan odalarda güneş ışığı öğleden sonra etkisini daha fazla gösterir.

Bu yüzden günün en sıcak saatlerinde perde, stor ya da panjurları kapalı tutmak gerekir. Oda karanlık kaldığında sadece güneş ışığı değil, camdan gelen ısı da bir miktar kesilmiş olur. Akşam dışarısı serinlediğinde ise perde ve pencereleri açarak oda yeniden havalandırılabilir.

Yatağı serin tutacak kumaşlar seçin

Sıcak gecelerde yatak odasının serin olması kadar yatakta kullanılan kumaşlar da önemlidir. Kalın yorganlar, sentetik nevresimler ve ağır battaniyeler vücut ısısını hapsedebilir. Bu da uyku sırasında daha fazla terlemeye neden olur.

Pamuk, keten ya da nefes alabilen ince kumaşlar sıcak havalarda daha rahat hissettirebilir. Kalın yorgan yerine ince bir çarşaf kullanmak, yastık kılıflarını daha sık değiştirmek ve yatağı gün boyunca güneş almayan bir noktada tutmak gece konforunu artırabilir.

Elektronik cihazları odadan çıkarın

Telefon şarjları, bilgisayarlar, televizyonlar ve uzun süre çalışan elektronik cihazlar fark edilmese de odaya ısı yayabilir. Özellikle küçük yatak odalarında bu ısı gece daha belirgin hissedilebilir.

Yatmadan önce kullanılmayan cihazları kapatmak, şarj işlemlerini mümkünse başka odada yapmak ve bilgisayar gibi ısı üreten cihazları yatak odasında uzun süre açık bırakmamak işe yarayabilir. Böylece oda hem daha serin kalır hem de uykuya geçiş daha rahat olur.

Yatmadan önce ılık duş alın

Sıcak havalarda buz gibi duş almak ilk anda iyi hissettirse de vücudu bir anda uyarabilir. Bunun yerine yatmadan önce ılık ya da serin bir duş almak, vücut ısısının daha yavaş ve dengeli şekilde düşmesine yardımcı olabilir.

Duştan sonra hemen kalın kıyafetler giymek yerine ince, bol ve nefes alan pijamalar tercih edilebilir. Böylece vücut ısısı yatmadan önce daha dengeli kalır ve gece boyunca terleme hissi azalabilir.

Odanın kapısını doğru kullanın

Yatak odasının kapısını tamamen kapatmak, içerideki sıcak havanın hapsolmasına neden olabilir. Özellikle evin başka bölümleri daha serinse, kapıyı açık bırakmak hava dolaşımını artırabilir.

Gece pencereler açıldığında kapının da aralık bırakılması, odadaki sıcak havanın dışarı çıkmasına yardımcı olur. Eğer evde çapraz havalandırma imkanı varsa, yatak odası kapısını ve karşı taraftaki pencereyi birlikte kullanmak çok daha etkili bir hava akımı yaratabilir.