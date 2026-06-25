Su İçerken Herkesin Doğru Sandığı Kural Meğer Yanıltıcıymış!

Bir kişinin ne kadar suya ihtiyaç duyduğu yaşına, cinsiyetine, vücut yapısına, fiziksel aktivitesine, yaşadığı iklime ve genel sağlık durumuna göre değişebilir. Sıcak havada çalışan biriyle gününü serin bir ortamda geçiren birinin su ihtiyacı aynı olmayabilir. Aynı şekilde yoğun spor yapan kişilerin de daha fazla sıvıya ihtiyaç duyması normaldir.

National Academies, sağlıklı yetişkinlerde toplam günlük su alımı için erkeklerde yaklaşık 3,7 litre, kadınlarda yaklaşık 2,7 litre seviyesini referans gösteriyor. Ancak bu değer yalnızca içme suyunu değil; çay, kahve, süt, çorba, meyve, sebze ve diğer yiyecek-içeceklerden gelen toplam suyu kapsıyor.