Su İçerken Herkesin Doğru Sandığı Kural Meğer Yanıltıcıymış!
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Yıllardır en çok duyduğumuz sağlık önerilerinden biri “günde 8 bardak su içmek” oldu. Ancak uzmanlara göre bu kural, herkes için geçerli kesin bir bilimsel ölçü değil. Çünkü vücudun su ihtiyacı yaşa, aktiviteye, beslenmeye ve hava sıcaklığına göre değişiyor.
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8 bardak su kuralı nereden çıktı?
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Su ihtiyacı kişiden kişiye değişir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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