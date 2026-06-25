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Su İçerken Herkesin Doğru Sandığı Kural Meğer Yanıltıcıymış!

Su İçerken Herkesin Doğru Sandığı Kural Meğer Yanıltıcıymış!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 13:29
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Yıllardır en çok duyduğumuz sağlık önerilerinden biri “günde 8 bardak su içmek” oldu. Ancak uzmanlara göre bu kural, herkes için geçerli kesin bir bilimsel ölçü değil. Çünkü vücudun su ihtiyacı yaşa, aktiviteye, beslenmeye ve hava sıcaklığına göre değişiyor.

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8 bardak su kuralı nereden çıktı?

8 bardak su kuralı nereden çıktı?

Günde 8 bardak su kuralının kökeni genellikle 1940’lı yıllarda yapılan genel beslenme önerileriyle ilişkilendiriliyor. O dönemde yetişkinlerin günlük yaklaşık 2,5 litre suya ihtiyaç duyabileceği ifade edilmişti. Ancak bu miktarın önemli bir bölümünün yiyeceklerin içindeki sudan karşılanabileceği detayı zamanla arka planda kaldı.

2002 yılında yayımlanan kapsamlı bir literatür taramasında, “günde en az 8 bardak su” önerisini herkes için zorunlu kılacak güçlü bilimsel kanıt bulunmadığı belirtildi. Yani bu kural tamamen zararlı ya da anlamsız değil; ancak tek başına herkes için geçerli bir sağlık ölçütü olarak görülmesi yanıltıcı olabilir.

Su ihtiyacı kişiden kişiye değişir

Su ihtiyacı kişiden kişiye değişir

Bir kişinin ne kadar suya ihtiyaç duyduğu yaşına, cinsiyetine, vücut yapısına, fiziksel aktivitesine, yaşadığı iklime ve genel sağlık durumuna göre değişebilir. Sıcak havada çalışan biriyle gününü serin bir ortamda geçiren birinin su ihtiyacı aynı olmayabilir. Aynı şekilde yoğun spor yapan kişilerin de daha fazla sıvıya ihtiyaç duyması normaldir.

National Academies, sağlıklı yetişkinlerde toplam günlük su alımı için erkeklerde yaklaşık 3,7 litre, kadınlarda yaklaşık 2,7 litre seviyesini referans gösteriyor. Ancak bu değer yalnızca içme suyunu değil; çay, kahve, süt, çorba, meyve, sebze ve diğer yiyecek-içeceklerden gelen toplam suyu kapsıyor.

En iyi gösterge vücudun verdiği sinyaller

En iyi gösterge vücudun verdiği sinyaller

Sağlıklı bireylerde susama hissi çoğu zaman önemli bir rehberdir. Ayrıca idrar renginin açık sarı olması da genellikle yeterli hidrasyonun pratik işaretlerinden biri olarak kabul edilir. Koyu renkli idrar, ağız kuruluğu, halsizlik ve baş ağrısı gibi belirtiler ise daha fazla sıvıya ihtiyaç duyulduğunu gösterebilir.

Bununla birlikte fazla su içmek de her zaman daha sağlıklı anlamına gelmez. Çok kısa sürede aşırı su tüketmek, özellikle dayanıklılık sporlarında ya da aşırı terleme sonrası elektrolit dengesini bozabilir. Hiponatremi olarak bilinen düşük kan sodyumu durumu nadir görülse de ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden en doğru yaklaşım, tek bir bardak sayısına takılmak yerine vücudun ihtiyacına, hava koşullarına ve günlük aktiviteye göre sıvı alımını ayarlamaktır.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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