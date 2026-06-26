Uyurken Yılda 8 Örümcek Yuttuğumuz Doğru mu?

Bir örümceğin yatağa çıkması bile başlı başına düşük bir ihtimalken, doğrudan uyuyan bir insanın ağzına yönelmesi daha da düşük bir ihtimaldir. Çünkü ağız çevresindeki nefes akışı, sıcaklık, nem ve titreşimler örümceği rahatsız edebilir.

Üstelik insan vücudu da tamamen savunmasız değildir. Uyku sırasında bile ağız ve boğaz bölgesi yabancı bir cisme karşı refleks gösterebilir. Yani bir örümceğin sessizce ağza girip fark edilmeden yutulması, birçok düşük ihtimalin aynı anda gerçekleşmesini gerektirir.