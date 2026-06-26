Uyurken Yılda 8 Örümcek Yuttuğumuz Doğru mu?
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“İnsanlar uyurken yılda ortalama 8 örümcek yutar” iddiası, internetin en yaygın ve en rahatsız edici şehir efsanelerinden biri. Ancak uzmanlara göre bu iddianın bilimsel bir temeli yok. Örümceklerin uyuyan bir insanın ağzına girmesi, sanıldığı kadar olası değil.
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Ağıza girmesi de yutulması da çok düşük ihtimal
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8 sayısının bilimsel bir kaynağı yok
Gerçekte ev örümcekleri ne yapar?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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