article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uyurken Yılda 8 Örümcek Yuttuğumuz Doğru mu?

Uyurken Yılda 8 Örümcek Yuttuğumuz Doğru mu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 23:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

“İnsanlar uyurken yılda ortalama 8 örümcek yutar” iddiası, internetin en yaygın ve en rahatsız edici şehir efsanelerinden biri. Ancak uzmanlara göre bu iddianın bilimsel bir temeli yok. Örümceklerin uyuyan bir insanın ağzına girmesi, sanıldığı kadar olası değil.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ağıza girmesi de yutulması da çok düşük ihtimal

Ağıza girmesi de yutulması da çok düşük ihtimal

Bir örümceğin yatağa çıkması bile başlı başına düşük bir ihtimalken, doğrudan uyuyan bir insanın ağzına yönelmesi daha da düşük bir ihtimaldir. Çünkü ağız çevresindeki nefes akışı, sıcaklık, nem ve titreşimler örümceği rahatsız edebilir.

Üstelik insan vücudu da tamamen savunmasız değildir. Uyku sırasında bile ağız ve boğaz bölgesi yabancı bir cisme karşı refleks gösterebilir. Yani bir örümceğin sessizce ağza girip fark edilmeden yutulması, birçok düşük ihtimalin aynı anda gerçekleşmesini gerektirir.

8 sayısının bilimsel bir kaynağı yok

8 sayısının bilimsel bir kaynağı yok

Bu şehir efsanesinin en dikkat çekici yanı, içinde net bir sayı geçmesi. “Yılda 8 örümcek” ifadesi kulağa ölçülmüş, hesaplanmış ve araştırılmış gibi gelir. Ancak bu rakamı destekleyen güvenilir bir bilimsel çalışma bulunmuyor.

İddia yıllar içinde farklı biçimlerde de anlatıldı. Kimi versiyonlarda yılda 4 örümcekten, kimilerinde ömür boyunca 20 örümcekten söz edildi. Bu değişkenlik bile anlatının bilimsel bir ölçüme değil, ağızdan ağıza yayılan bir şehir efsanesine dayandığını gösteriyor.

Gerçekte ev örümcekleri ne yapar?

Gerçekte ev örümcekleri ne yapar?

Evlerde görülen örümcekler çoğu zaman insanlardan uzak durur. Onların asıl ilgilendiği şey insanlar değil; sinek, sivrisinek, güve ve diğer küçük böceklerdir. Bu yüzden evin sakin köşelerinde ağ kurmaları ya da av beklemeleri çok daha olasıdır.

Kısacası uyurken örümcek yutma iddiası, korkutucu olduğu için akılda kalan ama biyolojik olarak pek mantıklı olmayan bir efsanedir. Yılda 8 örümcek yuttuğumuz iddiası doğru değildir; bu rakamın bilimsel bir karşılığı yoktur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın