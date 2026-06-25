Kedilerin Göbeklerini Açıp Yatmasının Arkasındaki Sevimli Sebep!
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Kediniz yanınıza gelip bir anda kendini yere bırakıyor, sırt üstü dönüyor ve karnını gösteriyorsa bunun arkasında oldukça sevimli bir neden olabilir. Uzmanlara göre bu davranış çoğu zaman kedinin kendini güvende hissettiğini gösteriyor.
Gelin detaylarına inelim!
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Kediniz, size güvendiğini gösteriyor olabilir!
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Karnını gösteriyor diye sevebilirsiniz anlamına gelmez...
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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