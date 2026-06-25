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Kedilerin Göbeklerini Açıp Yatmasının Arkasındaki Sevimli Sebep!

Kedilerin Göbeklerini Açıp Yatmasının Arkasındaki Sevimli Sebep!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 16:07
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Kediniz yanınıza gelip bir anda kendini yere bırakıyor, sırt üstü dönüyor ve karnını gösteriyorsa bunun arkasında oldukça sevimli bir neden olabilir. Uzmanlara göre bu davranış çoğu zaman kedinin kendini güvende hissettiğini gösteriyor.

Gelin detaylarına inelim!

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Kediniz, size güvendiğini gösteriyor olabilir!

Kediniz, size güvendiğini gösteriyor olabilir!

Kedilerin karın bölgesi oldukça hassas ve savunmasızdır. Bu yüzden bir kedi sırt üstü dönüp karnını gösteriyorsa, bulunduğu ortamda kendini güvende hissediyor olabilir. Özellikle bunu sizin yanınızda yapıyorsa, size karşı rahat ve güvende olduğunu söylemenin kedice yollarından biridir.

Bu davranış aynı zamanda sosyal bağ kurma isteğiyle de ilişkilendirilebilir. Kediniz yanınıza gelip kendini yere bırakıyor, yuvarlanıyor ya da karnını gösteriyorsa dikkat çekmek, sizinle iletişim kurmak ya da sadece “ben burada rahatım” demek istiyor olabilir. Yani evet, çok tatlı bir anlamı var ama hemen göbeğe saldırmamak gerekiyor.

Karnını gösteriyor diye sevebilirsiniz anlamına gelmez...

Karnını gösteriyor diye sevebilirsiniz anlamına gelmez...

Kedilerin en büyük tuzaklarından biri de tam olarak burada başlıyor. Karnını açıp yatması, her zaman “gel göbeğimi sev” demek değildir. Bazı kediler karın bölgesine dokunulmasından hiç hoşlanmaz. Siz masum masum sevmeye çalışırken bir anda patili, dişli, tekmeli bir savunma sistemi devreye girebilir.

Bu yüzden kedinizin beden dilini izlemek önemli. Kuyruğu sert sert sallanıyorsa, kulakları geriye yatıyorsa, gözleri büyüdüyse ya da vücudu gerildiyse karnına dokunmamak en iyisi olur. Bunun yerine başını, çenesini ya da yanağını sevmek çoğu kedi için daha güvenli bir seçenektir.

Bazı kediler ise gerçekten göbek sevilmesini sever. Ancak bu tamamen kedinin karakterine bağlıdır. Eğer kediniz karnını açtığında rahat görünüyorsa, patileri gevşekse ve siz dokunduğunuzda kaçmıyor ya da tepki vermiyorsa kısa ve nazik dokunuşlara izin verebilir. Yine de kedinizin sınırlarına saygı duymak en doğrusu olur.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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