Kedilerin Göbeklerini Açıp Yatmasının Arkasındaki Sevimli Sebep!

Kedilerin en büyük tuzaklarından biri de tam olarak burada başlıyor. Karnını açıp yatması, her zaman “gel göbeğimi sev” demek değildir. Bazı kediler karın bölgesine dokunulmasından hiç hoşlanmaz. Siz masum masum sevmeye çalışırken bir anda patili, dişli, tekmeli bir savunma sistemi devreye girebilir.

Bu yüzden kedinizin beden dilini izlemek önemli. Kuyruğu sert sert sallanıyorsa, kulakları geriye yatıyorsa, gözleri büyüdüyse ya da vücudu gerildiyse karnına dokunmamak en iyisi olur. Bunun yerine başını, çenesini ya da yanağını sevmek çoğu kedi için daha güvenli bir seçenektir.

Bazı kediler ise gerçekten göbek sevilmesini sever. Ancak bu tamamen kedinin karakterine bağlıdır. Eğer kediniz karnını açtığında rahat görünüyorsa, patileri gevşekse ve siz dokunduğunuzda kaçmıyor ya da tepki vermiyorsa kısa ve nazik dokunuşlara izin verebilir. Yine de kedinizin sınırlarına saygı duymak en doğrusu olur.