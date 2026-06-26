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Akıllı Telefon Fiyatına Depreme Dayanıklı Ev Yaptılar! 7 Günde Hazır Oluyor

Akıllı Telefon Fiyatına Depreme Dayanıklı Ev Yaptılar! 7 Günde Hazır Oluyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 22:44
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Depreme dayanıklı ev denildiğinde çoğu kişinin aklına pahalı inşaat sistemleri, ağır betonarme yapılar ve uzun süren projeler geliyor. Ancak Myanmar’da geliştirilen bambu evler, bu algıyı değiştirecek kadar dikkat çekici bir örnek sundu.

Blue Temple mimarlık stüdyosunun Housing NOW projesi kapsamında tasarladığı evler, yaklaşık 1000-1300 dolar maliyetle inşa edilebiliyor.

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7,7 büyüklüğündeki depremde ayakta kaldılar

7,7 büyüklüğündeki depremde ayakta kaldılar

Myanmar’ın Mandalay bölgesini vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem, çok sayıda yapıda ağır hasara yol açtı. Ancak deprem bölgesinde yer alan Housing NOW evleri, bu felaket sırasında dikkat çekici bir sınav verdi.

Bölgede kurulan 26 bambu evin, depremde yapısal hasar almadan ayakta kaldığı belirtildi. Ağır beton yapıların yıkıldığı bir senaryoda, hafif ve esnek bambu evlerin sağlam kalması mühendislik açısından dikkat çekici bir sonuç olarak değerlendirildi.

Bu evlerin dayanıklılığı, kullanılan malzemenin doğasından ve tasarım biçiminden geliyor. Bambu hafif, esnek ve hızlı büyüyen bir malzeme olduğu için deprem sırasında beton gibi kırılmak yerine hareketi emebiliyor. Yapının yükü tek bir noktaya bindirmek yerine duvarlara ve çatıya dağıtması da deprem performansını artırıyor.

Akıllı telefon fiyatına ev sahibi olmak mümkün

Akıllı telefon fiyatına ev sahibi olmak mümkün

Housing NOW evlerinin en dikkat çeken taraflarından biri de maliyeti. Projedeki her bir bambu evin yaklaşık 1000-1300 dolar arasında bir maliyetle kurulabildiği belirtiliyor. Bu rakam, birçok ülkede iyi bir akıllı telefon fiyatına denk geldiği için proje özellikle afet sonrası barınma krizleri açısından öne çıkıyor.

Yapının kurulumu için ağır iş makinelerine ya da büyük inşaat şirketlerine ihtiyaç duyulmuyor. Evler, küçük çaplı bambu demetlerinin modüler şekilde birleştirilmesiyle hazırlanıyor. Her yapı, adım adım anlatılan bir kurulum kılavuzuyla birlikte geliyor ve eğitimli kişilerin yönlendirmesiyle aileler ya da yerel topluluklar tarafından basit aletlerle kurulabiliyor.

Proje yalnızca hazır ev üretmekle sınırlı değil. Myanmar genelinde 79 bambu ev inşa edildiği ve yaklaşık 500 kurulum kılavuzu dağıtıldığı belirtiliyor. Bu sayede amaç, yalnızca birkaç evi ayağa kaldırmak değil; yerel toplulukların kendi barınma çözümlerini daha hızlı, düşük maliyetli ve dayanıklı biçimde üretebilmesini sağlamak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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