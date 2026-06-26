Akıllı Telefon Fiyatına Depreme Dayanıklı Ev Yaptılar! 7 Günde Hazır Oluyor

Housing NOW evlerinin en dikkat çeken taraflarından biri de maliyeti. Projedeki her bir bambu evin yaklaşık 1000-1300 dolar arasında bir maliyetle kurulabildiği belirtiliyor. Bu rakam, birçok ülkede iyi bir akıllı telefon fiyatına denk geldiği için proje özellikle afet sonrası barınma krizleri açısından öne çıkıyor.

Yapının kurulumu için ağır iş makinelerine ya da büyük inşaat şirketlerine ihtiyaç duyulmuyor. Evler, küçük çaplı bambu demetlerinin modüler şekilde birleştirilmesiyle hazırlanıyor. Her yapı, adım adım anlatılan bir kurulum kılavuzuyla birlikte geliyor ve eğitimli kişilerin yönlendirmesiyle aileler ya da yerel topluluklar tarafından basit aletlerle kurulabiliyor.

Proje yalnızca hazır ev üretmekle sınırlı değil. Myanmar genelinde 79 bambu ev inşa edildiği ve yaklaşık 500 kurulum kılavuzu dağıtıldığı belirtiliyor. Bu sayede amaç, yalnızca birkaç evi ayağa kaldırmak değil; yerel toplulukların kendi barınma çözümlerini daha hızlı, düşük maliyetli ve dayanıklı biçimde üretebilmesini sağlamak.