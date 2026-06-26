Akıllı Telefon Fiyatına Depreme Dayanıklı Ev Yaptılar! 7 Günde Hazır Oluyor
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Depreme dayanıklı ev denildiğinde çoğu kişinin aklına pahalı inşaat sistemleri, ağır betonarme yapılar ve uzun süren projeler geliyor. Ancak Myanmar’da geliştirilen bambu evler, bu algıyı değiştirecek kadar dikkat çekici bir örnek sundu.
Blue Temple mimarlık stüdyosunun Housing NOW projesi kapsamında tasarladığı evler, yaklaşık 1000-1300 dolar maliyetle inşa edilebiliyor.
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7,7 büyüklüğündeki depremde ayakta kaldılar
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Akıllı telefon fiyatına ev sahibi olmak mümkün
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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