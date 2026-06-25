Siyahın En Karanlık Hali Arabalara Geliyor: Kara Delik Gibi Görünüyor
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Siyah araba boyası zaten yıllardır lüks ve güçlü bir görünümle ilişkilendiriliyor. Ancak bilim insanlarının geliştirdiği yeni ultra siyah kaplama, klasik siyah boya algısını bambaşka bir noktaya taşıyor. NIPSEA Group araştırmacıları tarafından geliştirilen kaplama, görünür ışığın neredeyse tamamını emerek aracın hatlarını gözle seçmeyi zorlaştırıyor.
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Işığın yüzde 99,9’unu emiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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