Siyahın En Karanlık Hali Arabalara Geliyor: Kara Delik Gibi Görünüyor

Yeni kaplama, karbon siyahı pigmenti ile karbon nanotüplerin birleşiminden oluşuyor. Araştırmacılar, bu iki malzemeyi su bazlı bir kompozit içinde bir araya getirerek otomotiv kaplamalarında kullanılabilecek kadar kararlı bir yapı elde etmeyi hedefledi.

Kaplamanın bu kadar siyah görünmesinin nedeni yalnızca renginin koyu olması değil. Mikroskobik yapısı, ışığın yüzeyden geri yansımasını azaltıyor. Işık, kaplamanın içindeki küçük girinti ve çıkıntılarda hapsolup defalarca saçılarak emiliyor. Bu da yüzeyin çok daha derin ve neredeyse iki boyutlu görünmesine neden oluyor.