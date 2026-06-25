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Siyahın En Karanlık Hali Arabalara Geliyor: Kara Delik Gibi Görünüyor

Siyahın En Karanlık Hali Arabalara Geliyor: Kara Delik Gibi Görünüyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 16:19
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Siyah araba boyası zaten yıllardır lüks ve güçlü bir görünümle ilişkilendiriliyor. Ancak bilim insanlarının geliştirdiği yeni ultra siyah kaplama, klasik siyah boya algısını bambaşka bir noktaya taşıyor. NIPSEA Group araştırmacıları tarafından geliştirilen kaplama, görünür ışığın neredeyse tamamını emerek aracın hatlarını gözle seçmeyi zorlaştırıyor. 

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Işığın yüzde 99,9’unu emiyor

Işığın yüzde 99,9’unu emiyor

Yeni kaplama, karbon siyahı pigmenti ile karbon nanotüplerin birleşiminden oluşuyor. Araştırmacılar, bu iki malzemeyi su bazlı bir kompozit içinde bir araya getirerek otomotiv kaplamalarında kullanılabilecek kadar kararlı bir yapı elde etmeyi hedefledi.

Kaplamanın bu kadar siyah görünmesinin nedeni yalnızca renginin koyu olması değil. Mikroskobik yapısı, ışığın yüzeyden geri yansımasını azaltıyor. Işık, kaplamanın içindeki küçük girinti ve çıkıntılarda hapsolup defalarca saçılarak emiliyor. Bu da yüzeyin çok daha derin ve neredeyse iki boyutlu görünmesine neden oluyor.

Yola çıkması için hala test gerekiyor

Yola çıkması için hala test gerekiyor

Ultra siyah kaplama, Vantablack benzeri “kara delik” etkisini daha uygulanabilir bir otomotiv boyasına dönüştürme girişimi olarak görülüyor. Daha önce BMW, Vantablack kaplı bir konsept araçla bu etkiyi göstermişti ancak bu tür kaplamaların üretim ve dayanıklılık açısından seri araçlarda kullanılması kolay değildi.

Yeni kaplamanın avantajı, standart otomotiv püskürtme teknikleriyle uygulanabilir olması. Araştırmacılar ayrıca kaplamayı su ve yüksek nem testlerinden geçirdi; testlerin ardından belirgin boya kusuru ya da yüzeyden ayrılma görülmediği belirtildi.

Yine de bu, ultra siyah arabaların hemen yollara çıkacağı anlamına gelmiyor. Araştırmacılara göre çizilme, UV dayanımı, korozyon, taş çarpması ve uzun süreli dış ortam performansı gibi testlerin tamamlanması gerekiyor. Yani görüntü şimdiden oldukça etkileyici olsa da bu boyayı trafikte görmek için biraz daha beklemek gerekebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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