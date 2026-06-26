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Yaz Aylarında Sinekleri Uzak Tutmanın En Kolay Yolları Belli Oldu!

Yaz Aylarında Sinekleri Uzak Tutmanın En Kolay Yolları Belli Oldu!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 16:39
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Sıcak havalarda mutfaklar sinekler için çok daha cazip hale geliyor. Açıkta kalan meyveler, yemek artıkları, çöp kutuları, nemli bezler ve lavabonun çevresi sineklerin eve doluşmasına neden olabiliyor. Kimyasal sprey kullanmak istemeyenler için ise doğal yöntemler öne çıkıyor.

Uzmanlara göre evde bulunan basit bir mutfak malzemesiyle doğal sinek kovucu hazırlanabilir! Adım adım bakalım...

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Acı biber kokusu sinekleri uzaklaştırabilir

Acı biber kokusu sinekleri uzaklaştırabilir

Acı biberin etkisi, içeriğindeki kapsaisin bileşiğiyle ilişkilendiriliyor. Kapsaisin, bibere yakıcı tadını veren madde olarak biliniyor. Bu keskin koku ve tahriş edici etki, bazı haşerelerin işlem görmüş yüzeylerden uzak durmasına yardımcı olabiliyor.

Sinekler yiyecek bulmak ve çevrelerini algılamak için koku duyularını yoğun şekilde kullanır. Bu nedenle acı biberli karışım, özellikle pencere, kapı, çöp kutusu çevresi ve mutfak giriş noktalarında caydırıcı bir bariyer gibi kullanılabilir. Ancak bu yöntemin tek başına yeterli olması beklenmemeli; mutfakta temizlik ve yiyecek artıklarının kontrolü de mutlaka devam etmeli.

Evde doğal sinek kovucu nasıl hazırlanır?

Evde doğal sinek kovucu nasıl hazırlanır?

Acı biberli sprey hazırlayın

Önerilen karışım için 1 yemek kaşığı acı kırmızı biberi yaklaşık 475 ml sıcak suyla karıştırabilirsiniz. Karışım soğuduktan sonra temiz bir sprey şişesine alınır ve kullanmadan önce çalkalanır.

Giriş noktalarına uygulayın

Spreyi doğrudan yiyeceklerin, tabakların ya da kesme tahtalarının üzerine değil; pencere kenarlarına, kapı çevresine, çöp kutusu etrafına ve sineklerin sık görüldüğü mutfak köşelerine ince bir tabaka halinde uygulamak daha doğru olur. Amaç yüzeyi ıslatmak değil, sineklerin hoşlanmayacağı kokulu bir sınır oluşturmaktır.

Mutfaktaki çekim alanlarını azaltın

Sinekleri uzak tutmak için yalnızca koku kullanmak yeterli olmayabilir. Tezgahın düzenli silinmesi, çöplerin sık boşaltılması, meyvelerin açıkta uzun süre bırakılmaması, lavabonun ve gider çevresinin temiz tutulması gerekir. Özellikle sıcak havalarda çöp kutusu ve geri dönüşüm kapları kısa sürede sinek çekebilir.

Evcil hayvan ve çocuk varsa dikkat edin

Acı biberli karışım doğal olsa da tamamen zararsız değildir. Havaya karışan parçacıklar göz, burun ve boğazı tahriş edebilir. Evde kedi, köpek ya da küçük çocuk varsa bu karışımı onların ulaşabileceği yerlere sıkmamak gerekir. Ahşap, doğal taş ya da açık renkli yüzeylerde kullanmadan önce küçük bir alanda denemek de daha güvenli olur.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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