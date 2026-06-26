Yaz Aylarında Sinekleri Uzak Tutmanın En Kolay Yolları Belli Oldu!

Acı biberli sprey hazırlayın

Önerilen karışım için 1 yemek kaşığı acı kırmızı biberi yaklaşık 475 ml sıcak suyla karıştırabilirsiniz. Karışım soğuduktan sonra temiz bir sprey şişesine alınır ve kullanmadan önce çalkalanır.

Giriş noktalarına uygulayın

Spreyi doğrudan yiyeceklerin, tabakların ya da kesme tahtalarının üzerine değil; pencere kenarlarına, kapı çevresine, çöp kutusu etrafına ve sineklerin sık görüldüğü mutfak köşelerine ince bir tabaka halinde uygulamak daha doğru olur. Amaç yüzeyi ıslatmak değil, sineklerin hoşlanmayacağı kokulu bir sınır oluşturmaktır.

Mutfaktaki çekim alanlarını azaltın

Sinekleri uzak tutmak için yalnızca koku kullanmak yeterli olmayabilir. Tezgahın düzenli silinmesi, çöplerin sık boşaltılması, meyvelerin açıkta uzun süre bırakılmaması, lavabonun ve gider çevresinin temiz tutulması gerekir. Özellikle sıcak havalarda çöp kutusu ve geri dönüşüm kapları kısa sürede sinek çekebilir.

Evcil hayvan ve çocuk varsa dikkat edin

Acı biberli karışım doğal olsa da tamamen zararsız değildir. Havaya karışan parçacıklar göz, burun ve boğazı tahriş edebilir. Evde kedi, köpek ya da küçük çocuk varsa bu karışımı onların ulaşabileceği yerlere sıkmamak gerekir. Ahşap, doğal taş ya da açık renkli yüzeylerde kullanmadan önce küçük bir alanda denemek de daha güvenli olur.