Yıllardır Gizemli Kalan Kalemiz Turizme Kazandırılacak: Düğmeye Basıldı

İlçede turizmi çeşitlendirmek istediklerini belirten Özsoy, su ve doğa sporlarına kültür ve inanç turizmini de eklemeyi hedeflediklerini söyledi. Ancak Öşvank Kilisesi’ndeki bozulmanın her geçen yıl arttığını aktaran Özsoy, “Artık içeriye de girilemiyor” diyerek yapının ziyaretçiler açısından da riskli hale geldiğine dikkat çekti.

Özsoy, taş yapının taşıyıcı unsurlarında ciddi bozulmalar ve yıkılmalar bulunduğunu, duvarların köşe bölümlerinde yarılmalar meydana geldiğini, ana apsis bölümündeki tavanın çöktüğünü ve üst kubbe kısmında çöküntüler oluştuğunu anlattı. Onarımın bu yıl ya da gelecek yıl başlamaması halinde ileride telafisi mümkün olmayan zararların ortaya çıkabileceğini söyledi.

Gürcistan tarafına da çağrıda bulunan Özsoy, Batum’da tahsis edilecek bir yapının teslim edilmesini talep ettiklerini belirtti. Özsoy, buna rağmen sürecin çözüleceğine inandığını ifade ederek “Devlet yetkililerimizin çabasıyla bu binanın bir an önce onarılacağına inanıyoruz.” dedi.