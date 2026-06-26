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Yıllardır Gizemli Kalan Kalemiz Turizme Kazandırılacak: Düğmeye Basıldı

Yıllardır Gizemli Kalan Kalemiz Turizme Kazandırılacak: Düğmeye Basıldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 16:03
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Erzurum’un Uzundere ilçesinde sarp kayalıklar üzerine kurulan Engüzekkapı Kalesi, yıllardır zor ulaşımı nedeniyle gizemini koruyordu. Orta Çağ’dan günümüze ulaşan tarihi kalenin, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla turizme kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Öşvank Kilisesi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Öşvank Kilisesi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada bölgede 3 kilisenin bulunduğunu söyledi. Öşvank Kilisesi’nin de 3 yapıdan oluştuğunu belirten Özsoy, tarihi yapının bugünkü durumuna ilişkin “Yapısal anlamda çok ciddi sıkıntılar var.” dedi.

Özsoy, kilisenin taşıyıcı bölümlerinde ciddi deformasyonlar olduğunu, tavanda yıkıklar ve bağlantı bölümlerinde kopmalar meydana geldiğini aktardı. Kilisede 7 yıl önce yapısal izleme çalışması yapıldığını belirten Özsoy, bölgeye her hafta 4-5 Gürcü turist kafilesinin geldiğini de söyledi.

Tarihi yapının Gürcü ziyaretçiler için büyük önem taşıdığını dile getiren Özsoy, küçük bir deprem ya da tabiat olayında binanın tamamen yıkılabileceğini ve ziyaretçilerin bulunduğu bir anda can kaybı yaşanabileceğini vurguladı. Özsoy, yapının yalnızca Türkiye için değil, dünya ölçeğinde de önemli bir mimari eser olduğunu ifade ederek onarımın bir an önce başlaması gerektiğini belirtti.

"Artık içeriye de girilemiyor"

"Artık içeriye de girilemiyor"

İlçede turizmi çeşitlendirmek istediklerini belirten Özsoy, su ve doğa sporlarına kültür ve inanç turizmini de eklemeyi hedeflediklerini söyledi. Ancak Öşvank Kilisesi’ndeki bozulmanın her geçen yıl arttığını aktaran Özsoy, “Artık içeriye de girilemiyor” diyerek yapının ziyaretçiler açısından da riskli hale geldiğine dikkat çekti.

Özsoy, taş yapının taşıyıcı unsurlarında ciddi bozulmalar ve yıkılmalar bulunduğunu, duvarların köşe bölümlerinde yarılmalar meydana geldiğini, ana apsis bölümündeki tavanın çöktüğünü ve üst kubbe kısmında çöküntüler oluştuğunu anlattı. Onarımın bu yıl ya da gelecek yıl başlamaması halinde ileride telafisi mümkün olmayan zararların ortaya çıkabileceğini söyledi.

Gürcistan tarafına da çağrıda bulunan Özsoy, Batum’da tahsis edilecek bir yapının teslim edilmesini talep ettiklerini belirtti. Özsoy, buna rağmen sürecin çözüleceğine inandığını ifade ederek “Devlet yetkililerimizin çabasıyla bu binanın bir an önce onarılacağına inanıyoruz.” dedi.

Engüzekkapı Kalesi dünya turizmine açılacak

Engüzekkapı Kalesi dünya turizmine açılacak

Dikyar Mahallesi sınırlarındaki Engüzekkapı Kalesi’nin Orta Çağ döneminde hem savunma hem de gözetleme açısından stratejik bir konuma sahip olduğunu belirten Özsoy, kalenin Gürcü, Karakoyunlu ve Osmanlı hakimiyetinden geçtiğini hatırlattı. Osmanlıların “Ağcakale” olarak adlandırdığı kalenin önemli geçiş güzergahı ve güvenliği sağlamak için oluşturulan garnizon bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Özsoy, ulaşım sıkıntısı nedeniyle kalenin yıllarca gizemli kaldığını belirterek kaleye giden yolun yapıldığını, onarım için gerekli rölöve ve restitüsyon projesinin hazır olduğunu anlattı. Kalenin bugün harap durumda olduğunu ifade eden Özsoy, Erzurum Valisi Aydın Baruş’un kalenin giriş yolunun daha kaliteli hale getirilmesi için talimat verdiğini söyledi. DAP İdaresi ile de görüşüldüğünü belirten Özsoy, kaynak ayrılması halinde kalenin onarımına başlanacağını aktardı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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