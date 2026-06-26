Yıllardır Gizemli Kalan Kalemiz Turizme Kazandırılacak: Düğmeye Basıldı
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Erzurum’un Uzundere ilçesinde sarp kayalıklar üzerine kurulan Engüzekkapı Kalesi, yıllardır zor ulaşımı nedeniyle gizemini koruyordu. Orta Çağ’dan günümüze ulaşan tarihi kalenin, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla turizme kazandırılması hedefleniyor.
Kaynak: AA
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Engüzekkapı Kalesi dünya turizmine açılacak
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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