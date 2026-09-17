Yıllardır Üzerinde Futbol Oynuyorlardı: Sahanın Altından 700 Yıllık Manastır Çıktı

Danimarka'daki müze kuruluşu ROMU, Norveç Kültürel Miras Araştırmaları Enstitüsü (NIKU) ve Danimarka Ulusal Müzesi'yle birlikte Ocak 2026'da sahada bir tarama gerçekleştirdi. Ekip, kar kaplı futbol sahasının üzerinde bir ATV'ye monte edilmiş yer altı radarı (GPR) cihazıyla geziyordu.

Radar dalgaları, yüzeyin yaklaşık 1 metre altında odaları, sütunları, avlu duvarlarını ve kilisenin temel izlerini net biçimde ortaya çıkardı. Araştırmacı Arne Abel Stamnes, bu sonuçların İskandinavya'daki bir manastır kompleksinden elde edilen en net yer altı radar görüntülerinden biri olduğunu belirtti.

Ekip, alanda önümüzdeki dönemde kazı yapmayı planlıyor. Kazılarda seramik parçaları, hayvan kemikleri, haç kolyeler, boncuklar ve hacı rozetleri gibi buluntulara; muhtemelen manastır sakinlerine ve dönemin diğer ziyaretçilerine ait mezarlara da rastlanması bekleniyor.