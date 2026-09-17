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Yıllardır Üzerinde Futbol Oynuyorlardı: Sahanın Altından 700 Yıllık Manastır Çıktı

Yıllardır Üzerinde Futbol Oynuyorlardı: Sahanın Altından 700 Yıllık Manastır Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 15:06
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Danimarka'da 1961'den beri futbol sahası olarak kullanılan arazinin altında, tamamen yok olduğu düşünülen Orta Çağ manastırının kalıntıları tespit edildi. Yer altı radarlarıyla yapılan incelemede odalar, sütunlar, avlu ve kilisenin izlerine ulaşıldı. Üstelik manastırın kapatılmasının ardından yarım milyon tuğlası başka bir kalenin yapımında kullanılmış.

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700 yıllık St. Clare's Manastırı Roskilde'de bulundu

700 yıllık St. Clare's Manastırı Roskilde'de bulundu

1256 yılında Doğu Danimarka'nın Roskilde kentinde kurulan St. Clare's Manastırı, 16. yüzyılda Protestan Reformasyonu sırasında kapatıldı. Kompleks yaklaşık 70 metre uzunluğunda dört kanattan oluşuyordu; kanatlar bir avluyu çevreliyordu ve avlunun ortasında muhtemelen bir kuyu bulunuyordu.

Manastırın güney kanadındaki kilise, tonozlu tavanıyla yapının en yüksek bölümüydü. Yapı kapatıldıktan sonra taşınabilir malzemeleri sökülüp götürüldü; tuğlalarının 500 bini yakındaki Selsø Kalesi'nin inşasında yeniden kullanıldı. Geriye kalan kısmın zamanla toprak altında kaybolduğu düşünülüyordu.

Arazi, manastırın izleri unutulduktan sonra yeniden inşa edilmedi ve 1961'den bu yana futbol sahası olarak kullanılıyor. Yıllarca sahada oynayan kimse, ayaklarının birkaç metre altında yüzlerce yıllık bir manastırın kalıntılarının durduğundan habersizdi.

Yer altı radarı kar kaplı sahada net sonuçlar verdi

Yer altı radarı kar kaplı sahada net sonuçlar verdi

Danimarka'daki müze kuruluşu ROMU, Norveç Kültürel Miras Araştırmaları Enstitüsü (NIKU) ve Danimarka Ulusal Müzesi'yle birlikte Ocak 2026'da sahada bir tarama gerçekleştirdi. Ekip, kar kaplı futbol sahasının üzerinde bir ATV'ye monte edilmiş yer altı radarı (GPR) cihazıyla geziyordu.

Radar dalgaları, yüzeyin yaklaşık 1 metre altında odaları, sütunları, avlu duvarlarını ve kilisenin temel izlerini net biçimde ortaya çıkardı. Araştırmacı Arne Abel Stamnes, bu sonuçların İskandinavya'daki bir manastır kompleksinden elde edilen en net yer altı radar görüntülerinden biri olduğunu belirtti.

Ekip, alanda önümüzdeki dönemde kazı yapmayı planlıyor. Kazılarda seramik parçaları, hayvan kemikleri, haç kolyeler, boncuklar ve hacı rozetleri gibi buluntulara; muhtemelen manastır sakinlerine ve dönemin diğer ziyaretçilerine ait mezarlara da rastlanması bekleniyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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