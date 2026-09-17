Yıllardır Üzerinde Futbol Oynuyorlardı: Sahanın Altından 700 Yıllık Manastır Çıktı
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Danimarka'da 1961'den beri futbol sahası olarak kullanılan arazinin altında, tamamen yok olduğu düşünülen Orta Çağ manastırının kalıntıları tespit edildi. Yer altı radarlarıyla yapılan incelemede odalar, sütunlar, avlu ve kilisenin izlerine ulaşıldı. Üstelik manastırın kapatılmasının ardından yarım milyon tuğlası başka bir kalenin yapımında kullanılmış.
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700 yıllık St. Clare's Manastırı Roskilde'de bulundu
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Yer altı radarı kar kaplı sahada net sonuçlar verdi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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