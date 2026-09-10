Film Çekimi İçin Hazine Ararken Gerçek Tarih Buldular!

İlk incelemeler, buluntunun 19. yüzyıldan kalma bir muhafız süvari zırhı olduğunu gösterdi. “Kirys” adı verilen bu metal göğüslükler, ağır süvari birliklerindeki askerlerin gövdelerini kılıç darbelerine ve mızrak saldırılarına karşı korumak amacıyla kullanılıyordu.

Polonya’daki resmî ve uzman kaynaklar, zırhın Prusya ya da Alman süvari birliklerinden birine ait olabileceğini belirtiyor. Ancak parçanın üzerindeki işaretler henüz ayrıntılı biçimde incelenmediği için hangi ordu, birlik veya askere ait olduğu kesinleşmedi.

Pielaszkowice çevresinin Napolyon ve 1813’te bölgeden geçen Fransız ordusuyla bağlantılı olması keşfi daha dikkat çekici hale getirdi. Buna rağmen zırhın Napolyon’un askerlerine ait olduğunu gösteren bir kanıt bulunmuyor. Konservasyon çalışmalarının ardından eserin Ziębice’deki Silezya Evi Müzesine teslim edilmesi planlanıyor.