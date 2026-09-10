Film Çekimi İçin Hazine Ararken Gerçek Tarih Buldular!
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Polonya’da yeni bir hazine filmi için hazırlanan oyuncular, Pielaszkowice Sarayı’nın hendeğinde düzenlenen gerçek araştırmaya katıldı. Çamurlu alanda çalışan ekip, filmdeki kurmaca hazine yerine 19. yüzyıldan kalma bir muhafız süvari zırhıyla karşılaştı. Buluntuyu inceleyen uzmanlar, metal göğüslüğün gerçek bir tarihî eser olduğunu açıkladı.
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Oyuncular sarayın hendeğinde gerçek bir araştırmaya katıldı
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Zırhın hangi birliğe ait olduğu araştırılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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