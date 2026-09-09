20 Şişe Tohumu Toprağa Gömdüler: Deney 2100 Yılında Bitecek

Beal, 23 farklı bitki türünden aldığı ellişer tohumu kumla karıştırarak 20 ayrı şişeye yerleştirdi. Kapaklarını kapatmadığı şişeleri, yağmur suyunun içlerinde birikmesini engellemek amacıyla ağızları aşağı bakacak biçimde kumlu bir tepeye gömdü. Beal’ın amacı çiftçilerin tarlalarında yıllarca yeniden çıkan yabani otların toprak altında ne kadar süre yaşayabildiğini anlamaktı.

Deneyin ilk planında her beş yılda bir şişenin çıkarılması öngörülüyordu. Araştırmacılar daha sonra aralıkları önce 10, ardından 20 yıla uzattı. Böylece 20 şişeyle başlayan deney birkaç kuşağa yayıldı. On altıncı şişe, yerinin açıklanmaması için gece yapılan bir kazıyla Nisan 2021’de topraktan çıkarıldı.