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20 Şişe Tohumu Toprağa Gömdüler: Deney 2100 Yılında Bitecek

20 Şişe Tohumu Toprağa Gömdüler: Deney 2100 Yılında Bitecek

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 18:30
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Michigan Eyalet Üniversitesinden botanikçi William James Beal, tohumların toprak altında ne kadar süre canlı kalabildiğini öğrenmek için 1879’da 20 cam şişe hazırladı. İçlerini farklı bitkilerin tohumları ve kumla doldurduğu şişeleri gizli bir noktaya gömdü. Deney kapsamında 2021’de açılan şişedeki bazı tohumlar 142 yıl sonra filizlenmeyi başardı.

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Şişeleri su dolmaması için ağızları aşağı gelecek şekilde gömdü

Şişeleri su dolmaması için ağızları aşağı gelecek şekilde gömdü

Beal, 23 farklı bitki türünden aldığı ellişer tohumu kumla karıştırarak 20 ayrı şişeye yerleştirdi. Kapaklarını kapatmadığı şişeleri, yağmur suyunun içlerinde birikmesini engellemek amacıyla ağızları aşağı bakacak biçimde kumlu bir tepeye gömdü. Beal’ın amacı çiftçilerin tarlalarında yıllarca yeniden çıkan yabani otların toprak altında ne kadar süre yaşayabildiğini anlamaktı.

Deneyin ilk planında her beş yılda bir şişenin çıkarılması öngörülüyordu. Araştırmacılar daha sonra aralıkları önce 10, ardından 20 yıla uzattı. Böylece 20 şişeyle başlayan deney birkaç kuşağa yayıldı. On altıncı şişe, yerinin açıklanmaması için gece yapılan bir kazıyla Nisan 2021’de topraktan çıkarıldı.

Dört şişe daha toprağın altında bekliyor

Dört şişe daha toprağın altında bekliyor

2021’de açılan şişedeki Verbascum cinsine ait bazı tohumlar, toprağa gömülmelerinden 142 yıl sonra filizlenmeyi başardı. Diğer bitki türlerinin büyük bölümü ise geçen süre içinde canlılığını kaybetmişti. Araştırmacılar büyüttükleri filizlere genetik analiz uygulayarak sonuçları deneyin eski kayıtlarıyla karşılaştırdı.

Toprak altında açılmayı bekleyen dört şişe daha bulunuyor. Şişeler artık 20 yılda bir çıkarıldığı için sıradaki kazının 2040’ta yapılması planlanıyor. Son şişe ise deneyin 221’inci yılı olan 2100’de açılacak ve 19. yüzyıldan kalan tohumların ne kadarının canlılığını koruduğu incelenecek.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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