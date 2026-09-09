20 Şişe Tohumu Toprağa Gömdüler: Deney 2100 Yılında Bitecek
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Michigan Eyalet Üniversitesinden botanikçi William James Beal, tohumların toprak altında ne kadar süre canlı kalabildiğini öğrenmek için 1879’da 20 cam şişe hazırladı. İçlerini farklı bitkilerin tohumları ve kumla doldurduğu şişeleri gizli bir noktaya gömdü. Deney kapsamında 2021’de açılan şişedeki bazı tohumlar 142 yıl sonra filizlenmeyi başardı.
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Şişeleri su dolmaması için ağızları aşağı gelecek şekilde gömdü
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Dört şişe daha toprağın altında bekliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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