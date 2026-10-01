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Paris Moda Haftası’na Katılan Aslıhan Malbora’nın Ceketli Kombini Sosyal Medyanın Goygoyuna Takıldı!

Paris Moda Haftası’na Katılan Aslıhan Malbora’nın Ceketli Kombini Sosyal Medyanın Goygoyuna Takıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 11:03
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Aslıhan Malbora’nın Paris kombini goygoydan kaçamadı. Rol aldığı yapımların yanında Çağatay Ulusoy’la ilişkisiyle de takip edilen oyuncu, bu kez Paris Moda Haftası’ndan paylaşımlarıyla gündemde. Bir markanın davetlisi olarak Paris’e giden Malbora, etkinlik tarzını takipçileriyle buluşturdu. Ancak pozlarında dikkat çeken ceketli kombini, sosyal medya kullanıcılarına da malzeme verdi. Oyuncunun görünümü esprili yorumların konusu oldu.

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Televizyondan dijital platformlara uzanan kariyeriyle tanıdığımız Aslıhan Malbora, son dönemin dikkat çeken oyuncularından biri.

Televizyondan dijital platformlara uzanan kariyeriyle tanıdığımız Aslıhan Malbora, son dönemin dikkat çeken oyuncularından biri.

Aslıhan Malbora’yı farklı karakterlerle izledik. Romantik komediden drama uzanan projelerde yer alan oyuncu, “Her Yerde Sen” dizisindeki Ayda karakteriyle geniş bir izleyici kitlesiyle buluştu. Ardından “Üç Kuruş”ta canlandırdığı Leyla’yla kariyerinin en çok hatırlanan rollerinden birine imza attı.

Malbora’nın oyunculuk yolculuğu televizyonla sınırlı kalmadı. “Darmaduman”da Ece karakterine hayat veren oyuncu, dijital platformlarda da farklı hikâyelerin içinde yer aldı. Netflix’te yayımlanan “Kübra”da ise Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Gökhan’ın sevgilisi Merve olarak karşımıza çıktı.

Oyuncunun projeleri kadar röportajları ve sosyal medya paylaşımları da takip ediliyor. Moda çekimlerinde ve davetlerde de gördüğümüz Malbora, zaman zaman ekran dışındaki tarzıyla gündeme geliyor. 

Son Paris ziyaretinde ise gündeme gelen, oyuncunun etkinlik için tercih ettiği ceketli kombini oldu. Ancak o görünüme geçmeden önce, Malbora’nın son dönemde magazinde sık sık konuşulan ilişkisini de hatırlayalım.

Kübra’da birlikte rol alan Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy’un ilişkisi, magazinin yakından takip ettiği birlikteliklerden biri oldu.

Kübra’da birlikte rol alan Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy’un ilişkisi, magazinin yakından takip ettiği birlikteliklerden biri oldu.

Aslıhan Malbora ile Çağatay Ulusoy, “Kübra” dizisinde birlikte kamera karşısına geçmişti. Dizide Gökhan ve Merve’yi canlandıran ikilinin adı, daha sonra aşk haberleriyle yan yana gelmeye başladı.

Aralık 2024’te ilişkileri konuşulurken birlikte çıktıkları Barselona tatilinin dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda görüntülendiler. O gün Ulusoy’un muhabirlerden uzaklaşması da haberlerin dikkat çeken ayrıntılarından biri olmuştu.

İlerleyen dönemde birlikte paylaştıkları kareler ve tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen çift, ilişkilerini sosyal medyada da görünür hale getirdi. Ulusoy’un Malbora’nın tiyatro oyununu izlemeye gitmesi de birlikteliklerinin konuşulan anları arasında yer aldı.

Bu kez konuşulan ise çiftin birlikte verdiği bir pozdan ziyade, oyuncunun Paris’teki tarzı.

Paris Moda Haftası’na katılan Aslıhan Malbora’nın ceketli kombini, sosyal medya kullanıcılarının goygoyuna takıldı.

Paris Moda Haftası’na katılan Aslıhan Malbora’nın ceketli kombini, sosyal medya kullanıcılarının goygoyuna takıldı.

Aslıhan Malbora, Sandro’nun davetlisi olarak Paris Moda Haftası’na katıldı. Oyuncu, Paris’teki etkinliklerden ve ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Moda haftası için hazırlanan Malbora’nın görünümünde ceketli kombini öne çıktı. Paris pozlarıyla birlikte gündeme gelen bu tercih, sosyal medya kullanıcılarının esprili yorumlarına da konu oldu.

Davetlerde ünlü isimlerin kıyafetleri sık sık konuşuluyor. Malbora’nın Paris görünümü de bu kez sosyal medyanın mizahına takılan kombinler arasına girdi. Oyuncunun fotoğrafları üzerinden yapılan goygoyda dikkatin toplandığı parça ise ceketi oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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