Paris Moda Haftası’na Katılan Aslıhan Malbora’nın Ceketli Kombini Sosyal Medyanın Goygoyuna Takıldı!
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Aslıhan Malbora’nın Paris kombini goygoydan kaçamadı. Rol aldığı yapımların yanında Çağatay Ulusoy’la ilişkisiyle de takip edilen oyuncu, bu kez Paris Moda Haftası’ndan paylaşımlarıyla gündemde. Bir markanın davetlisi olarak Paris’e giden Malbora, etkinlik tarzını takipçileriyle buluşturdu. Ancak pozlarında dikkat çeken ceketli kombini, sosyal medya kullanıcılarına da malzeme verdi. Oyuncunun görünümü esprili yorumların konusu oldu.
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Televizyondan dijital platformlara uzanan kariyeriyle tanıdığımız Aslıhan Malbora, son dönemin dikkat çeken oyuncularından biri.
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Kübra’da birlikte rol alan Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy’un ilişkisi, magazinin yakından takip ettiği birlikteliklerden biri oldu.
Paris Moda Haftası’na katılan Aslıhan Malbora’nın ceketli kombini, sosyal medya kullanıcılarının goygoyuna takıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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