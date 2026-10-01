Paris Moda Haftası’na Katılan Aslıhan Malbora’nın Ceketli Kombini Sosyal Medyanın Goygoyuna Takıldı!

Aslıhan Malbora’yı farklı karakterlerle izledik. Romantik komediden drama uzanan projelerde yer alan oyuncu, “Her Yerde Sen” dizisindeki Ayda karakteriyle geniş bir izleyici kitlesiyle buluştu. Ardından “Üç Kuruş”ta canlandırdığı Leyla’yla kariyerinin en çok hatırlanan rollerinden birine imza attı.

Malbora’nın oyunculuk yolculuğu televizyonla sınırlı kalmadı. “Darmaduman”da Ece karakterine hayat veren oyuncu, dijital platformlarda da farklı hikâyelerin içinde yer aldı. Netflix’te yayımlanan “Kübra”da ise Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Gökhan’ın sevgilisi Merve olarak karşımıza çıktı.

Oyuncunun projeleri kadar röportajları ve sosyal medya paylaşımları da takip ediliyor. Moda çekimlerinde ve davetlerde de gördüğümüz Malbora, zaman zaman ekran dışındaki tarzıyla gündeme geliyor.

Son Paris ziyaretinde ise gündeme gelen, oyuncunun etkinlik için tercih ettiği ceketli kombini oldu. Ancak o görünüme geçmeden önce, Malbora’nın son dönemde magazinde sık sık konuşulan ilişkisini de hatırlayalım.