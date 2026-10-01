Tek Harfle Bütün Anlamı Değiştirip Olayı Farklı Yere Çeken Yazım Hataları
Bir mesajı gönderip rahatlamak, ardından ekranda o yanlış harfi fark etmek... Yazım hatası çoğu zaman tek bir tuşa yanlış basmaktan ibaret ama ortaya çıkan anlam bazen cümlenin tamamını bambaşka bir yere taşıyor. Telefonun otomatik düzeltmesi de işe karışınca labne peynir bir anda lanet peynire, dekont da hiç beklenmedik bir kelimeye dönüşebiliyor.
X'te en çok güldüren paylaşımların bir kısmı tam olarak bu anlardan çıkıyor: annelerin alışveriş listeleri, kargocuların WhatsApp mesajları, hastanelerin resmi hesapları, restoran menüleri ve 97 kere kontrol edildiği hâlde yine hatayla gönderilen mailler. Tweet arşivimizi baştan sona taradık, tek bir harfin ya da unutulan bir virgülün neler yapabildiğini gösteren en komik yazım hatalarını sizin için derledik.
Labne alınacaktı ama listeye "lanet peynir" girdi
Kargocu dekont istedi, klavye başka bir şey anladı
BT anjiyo çekildi, paylaşıma muz karıştı
"Ayrı yazılır" uyarısı işleri daha da karıştırdı
Aynı boydayız demenin geometrik hâli
Menüdeki çoban salatayı tanımak için ipucu gerekiyor
Unutulan tek virgül, 10 yıllık sevgiliye 9 yıllık bir rakip çıkardı
Modric paylaşımındaki "fark etdiyi" gözden kaçmadı
Sırat köprüsü bir anda bankaya bağlandı
Türkçe karakter kullanılmayınca fotoğrafa Demet Akalın ile Alişan girdi
D yerine F'ye basınca rehberdeki kayıt bambaşka bir anlama büründü
Hastane formunda "tüm riskler" kendi yolunu çizmiş
Meşale kelimesine ulaşmak için verilen büyük mücadele
Adını bilmediği ayakkabıyı "ayakdiven" diye aratıp buldu
Kapıdaki "KULEZET" yazısıyla doğrusu da unutuldu
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