Tek Harfle Bütün Anlamı Değiştirip Olayı Farklı Yere Çeken Yazım Hataları

Bir mesajı gönderip rahatlamak, ardından ekranda o yanlış harfi fark etmek... Yazım hatası çoğu zaman tek bir tuşa yanlış basmaktan ibaret ama ortaya çıkan anlam bazen cümlenin tamamını bambaşka bir yere taşıyor. Telefonun otomatik düzeltmesi de işe karışınca labne peynir bir anda lanet peynire, dekont da hiç beklenmedik bir kelimeye dönüşebiliyor.

X'te en çok güldüren paylaşımların bir kısmı tam olarak bu anlardan çıkıyor: annelerin alışveriş listeleri, kargocuların WhatsApp mesajları, hastanelerin resmi hesapları, restoran menüleri ve 97 kere kontrol edildiği hâlde yine hatayla gönderilen mailler. Tweet arşivimizi baştan sona taradık, tek bir harfin ya da unutulan bir virgülün neler yapabildiğini gösteren en komik yazım hatalarını sizin için derledik.