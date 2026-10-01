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Tek Harfle Bütün Anlamı Değiştirip Olayı Farklı Yere Çeken Yazım Hataları

Tek Harfle Bütün Anlamı Değiştirip Olayı Farklı Yere Çeken Yazım Hataları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.10.2026 - 11:38
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Bir mesajı gönderip rahatlamak, ardından ekranda o yanlış harfi fark etmek... Yazım hatası çoğu zaman tek bir tuşa yanlış basmaktan ibaret ama ortaya çıkan anlam bazen cümlenin tamamını bambaşka bir yere taşıyor. Telefonun otomatik düzeltmesi de işe karışınca labne peynir bir anda lanet peynire, dekont da hiç beklenmedik bir kelimeye dönüşebiliyor.

X'te en çok güldüren paylaşımların bir kısmı tam olarak bu anlardan çıkıyor: annelerin alışveriş listeleri, kargocuların WhatsApp mesajları, hastanelerin resmi hesapları, restoran menüleri ve 97 kere kontrol edildiği hâlde yine hatayla gönderilen mailler. Tweet arşivimizi baştan sona taradık, tek bir harfin ya da unutulan bir virgülün neler yapabildiğini gösteren en komik yazım hatalarını sizin için derledik.

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Labne alınacaktı ama listeye "lanet peynir" girdi

Labne alınacaktı ama listeye "lanet peynir" girdi
twitter.com

Annenin alışveriş listesi yumurta ve yoğurtla sakin başlıyor, üçüncü satırda işler değişiyor.

Kargocu dekont istedi, klavye başka bir şey anladı

Kargocu dekont istedi, klavye başka bir şey anladı
twitter.com

Kapıda nakit ödeme yapamayınca IBAN'a para gönderiliyor, gelen son mesaj ise herkesi şaşırtıyor.

BT anjiyo çekildi, paylaşıma muz karıştı

BT anjiyo çekildi, paylaşıma muz karıştı
twitter.com

'Anjiyomuzu olduk' yazılacakken araya giren bir boşluk, fotoğrafın yeniden yorumlanmasına yetti.

"Ayrı yazılır" uyarısı işleri daha da karıştırdı

"Ayrı yazılır" uyarısı işleri daha da karıştırdı
twitter.com

Yazım yanlışını düzeltmek kabalık mı sorusuna verilebilecek en net cevap bu grup yazışması olabilir.

Aynı boydayız demenin geometrik hâli

Aynı boydayız demenin geometrik hâli
twitter.com

166 santimlik iki kişi birbirini buluyor, sevinç o kadar büyük ki bir harf fazladan geliyor.

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Menüdeki çoban salatayı tanımak için ipucu gerekiyor

Menüdeki çoban salatayı tanımak için ipucu gerekiyor
twitter.com

Marul, maydanoz ve biber de bu menüde kendilerine yeni isimler bulmuş.

Unutulan tek virgül, 10 yıllık sevgiliye 9 yıllık bir rakip çıkardı

Unutulan tek virgül, 10 yıllık sevgiliye 9 yıllık bir rakip çıkardı
twitter.com

Noktalama işaretlerinin neden önemli olduğunu anlatan en kısa ders.

Modric paylaşımındaki "fark etdiyi" gözden kaçmadı

Modric paylaşımındaki "fark etdiyi" gözden kaçmadı
twitter.com

Yıllardır X'te dolaşıp da bu hatayı ilk kez görenler bile vardı.

Sırat köprüsü bir anda bankaya bağlandı

Sırat köprüsü bir anda bankaya bağlandı
twitter.com

Tek harflik fark, köprünün yerini de manzarasını da tamamen değiştirdi.

Türkçe karakter kullanılmayınca fotoğrafa Demet Akalın ile Alişan girdi

Türkçe karakter kullanılmayınca fotoğrafa Demet Akalın ile Alişan girdi
twitter.com

'Demet'le Alişan'ın' yazılmak istenmişti ama gündüz kuşağı izleyicisi için okunuşu başka.

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D yerine F'ye basınca rehberdeki kayıt bambaşka bir anlama büründü

D yerine F'ye basınca rehberdeki kayıt bambaşka bir anlama büründü
twitter.com

Annenin tek bir tuş hatası, rehberdeki kaydın anlamını tamamen değiştirmiş.

Hastane formunda "tüm riskler" kendi yolunu çizmiş

Hastane formunda "tüm riskler" kendi yolunu çizmiş
twitter.com

Acil servisten kendi isteğiyle ayrılırken yazılan notta el yazısı ve acele bir araya gelince ortaya yepyeni bir kelime çıkmış.

Meşale kelimesine ulaşmak için verilen büyük mücadele

Meşale kelimesine ulaşmak için verilen büyük mücadele
twitter.com

Arama geçmişi şamile, malişe ve şemale durakları üzerinden şelaleye kadar gitmiş.

Adını bilmediği ayakkabıyı "ayakdiven" diye aratıp buldu

Adını bilmediği ayakkabıyı "ayakdiven" diye aratıp buldu
twitter.com

Yanlış yazılan kelimenin doğru sonuca ulaştırdığı nadir anlardan biri.

Kapıdaki "KULEZET" yazısıyla doğrusu da unutuldu

Kapıdaki "KULEZET" yazısıyla doğrusu da unutuldu
twitter.com

Tuvalet kapısına asılan bu tabelayı gören, bir süre doğru yazımı düşünüp duruyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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