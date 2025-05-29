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Okuyana Doğrusunun Ne Olduğunu Sorgulatan Yazım Yanlışları

Okuyana Doğrusunun Ne Olduğunu Sorgulatan Yazım Yanlışları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.05.2025 - 13:29

Yazım yanlışı, imla hatası; bunlar gayet insani durumlar. Özellikle o kelimeye yabancıysak veya o kelime dilimize biraz yabancıysa... Tabii sokakta, pazarda, yazışmalarımızda öyle hatalara denk geliyoruz ki iş hatayı aşıp bambaşka bir evrene doğru gidebiliyor. Kelimenin doğru yazılışı bile unutulabiliyor. Biz de internet aleminde son zamanlarda maruz kaldığımız yazım yanlışlarını derledik. Bir süre bunun doğrusu neydi diye düşündük.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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