Okuyana Doğrusunun Ne Olduğunu Sorgulatan Yazım Yanlışları

Yazım yanlışı, imla hatası; bunlar gayet insani durumlar. Özellikle o kelimeye yabancıysak veya o kelime dilimize biraz yabancıysa... Tabii sokakta, pazarda, yazışmalarımızda öyle hatalara denk geliyoruz ki iş hatayı aşıp bambaşka bir evrene doğru gidebiliyor. Kelimenin doğru yazılışı bile unutulabiliyor. Biz de internet aleminde son zamanlarda maruz kaldığımız yazım yanlışlarını derledik. Bir süre bunun doğrusu neydi diye düşündük.