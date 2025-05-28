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Babasının Her Sözüne Kafa Sallayan Beşiktaşlı Minik Taraftar Viral Oldu

Babasının Her Sözüne Kafa Sallayan Beşiktaşlı Minik Taraftar Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.05.2025 - 15:43

Sokak röportajları son yılların popüler içeriklerinden... Siyasetten ilişkilere pek çok konuda bir mikrofon uzatılıyor ve insanlar belli konular hakkındaki düşüncelerini dile getiriyor. Yeni sokak röportajları da maç çıkışlarında taraftarla yapılıyor. Yıllardır yönetimsel kaoslar ve futbol takımının başarısızlığıyla dertli Beşiktaş taraftarına da soru soruldu ama sorunun yanıtından çok taraftarın oğlunun sevimli halleri konuşuldu.

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Minik taraftarımızın aslında mikrofonlara çok da yabancı olmadığını önceki bir kayıttan öğrendik.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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