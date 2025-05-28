Alışveriş Sitelerinde Sahte Jetonlar En Çok Satan Ürünler Arasına Girdi

Oto yıkama, eğlence alanlarındaki oyuncaklar gibi pek çok yerde halen daha jeton kullanımı mevcut. Bu jetonlar karşılığında bir para ödeyip hizmet alınması uzun yıllardır bildiğimiz bir şey. Ancak bir internet sitesinde yapılan jeton satışı sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Son yıllarda arttığı söylenen ekonomi kaynaklı çürümüşlüğe örnek olduğu bile söylendi.