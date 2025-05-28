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Alışveriş Sitelerinde Sahte Jetonlar En Çok Satan Ürünler Arasına Girdi

Alışveriş Sitelerinde Sahte Jetonlar En Çok Satan Ürünler Arasına Girdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.05.2025 - 11:46

Oto yıkama, eğlence alanlarındaki oyuncaklar gibi pek çok yerde halen daha jeton kullanımı mevcut. Bu jetonlar karşılığında bir para ödeyip hizmet alınması uzun yıllardır bildiğimiz bir şey. Ancak bir internet sitesinde yapılan jeton satışı sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Son yıllarda arttığı söylenen ekonomi kaynaklı çürümüşlüğe örnek olduğu bile söylendi.

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Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;

Kullanıcı yorumlarında bu jetonları oyun konsollarında ve oto yıkamalarda kullandığını söyleyenler de var.

Kullanıcı yorumlarında bu jetonları oyun konsollarında ve oto yıkamalarda kullandığını söyleyenler de var.

Yorumlarda bu yöntemi beğenen de...

Yorumlarda bu yöntemi beğenen de...
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Tabii bunun kalpazanlık olduğunu söyleyen de var.

Tabii bunun kalpazanlık olduğunu söyleyen de var.
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Karşılıklı olduğunu söyleyen de...

Karşılıklı olduğunu söyleyen de...
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👇

👇
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Olan yine düzgün insana olacak diyen de...

Olan yine düzgün insana olacak diyen de...
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Bunun bir sonuç olduğunu söyleyen de var...

Bunun bir sonuç olduğunu söyleyen de var...
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Hırsızlık olduğunu söyleyen de...

Hırsızlık olduğunu söyleyen de...
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Paylaşımı yapan kişinin söyleyecek birkaç sözü daha vardı.

Paylaşımı yapan kişinin söyleyecek birkaç sözü daha vardı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Jonathan

Hayatımda en nefret ettiğim insan tipleri; sinekten yağ çıkarmaya çalışanlar, boş mezar bulsalar içine girecek insanlar, her şeye herkese maddiyat eksenli ba... Devamını Gör

yasin BALCI

Enflasyon, insanların içindeki üçkağıtçılığı, insanların asıl karakterini gün yüzüne çıkardı :/