Çinli Otomobil Devine İnsan Kaçakçılığı ve Kölelik Suçlaması

BYD’ye işçileri köle gibi çalıştırdığı ve insan ticareti yaptığı gerekçesiyle dava açıldı. 50 milyon dolarlık tazminat talep edilen davada savcılık çalışma koşullarının insanlık onuruna yakışmadığının altını çizdi.

Savcılığın bildirimine göre işçilerin hijyen koşulları içinde yaşamadığı, tek bir tuvalet ve banyonun 31 kişi tarafından kullanıldığı vurgulandı. Öte yandan işçilerin tuvalet ve banyo için sabah 4’te sıraya girdiği de ortaya çıktı.