Çinli Otomobil Devine İnsan Kaçakçılığı ve Kölelik Suçlaması
Çinli otomobil devi BYD şok üstüne şok yaşıyor. Geçen yıl Brezilya'daki fabrikasına işçileri sahte vizelerle getirdiği ortaya çıkan BYD'ye yeni bir suçlama yöneltildi. Reuters'ta yer alan habere göre BYD'nin işçileri köle gibi çalıştırdığı ve 220 Çinli işçiyi yasadışı yollarla Brezilya’daki fabrikaya getirdiği gerekçesiyle dava açıldı.
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Çinli otomobil devi şok suçlamayla karşı karşıya.
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BYD’ye 50 milyon dolarlık dava açıldı.
Marka, Çinli markaların karalanmaya çalışıldığını kaydetti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Tabi canım dünyanın en büyük oto firması 220 işçinin vize işlemini gerçekleştirmekten kaçınmıştır :)
küresel abiler iş başında
Bunlar Türkiye'nin de maden gibi doğal kaynaklarını sömürüyor.