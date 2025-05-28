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Çinli Otomobil Devine İnsan Kaçakçılığı ve Kölelik Suçlaması

Çinli Otomobil Devine İnsan Kaçakçılığı ve Kölelik Suçlaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.05.2025 - 11:02

Çinli otomobil devi BYD şok üstüne şok yaşıyor. Geçen yıl Brezilya'daki fabrikasına işçileri sahte vizelerle getirdiği ortaya çıkan BYD'ye yeni bir suçlama yöneltildi. Reuters'ta yer alan habere göre BYD'nin işçileri köle gibi çalıştırdığı ve 220 Çinli işçiyi yasadışı yollarla Brezilya’daki fabrikaya getirdiği gerekçesiyle dava açıldı. 

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Çinli otomobil devi şok suçlamayla karşı karşıya.

Çinli otomobil devi şok suçlamayla karşı karşıya.

Otomobil devi BYD, geçen yıl Brezilya’da yeni fabrikasını inşa etmek için kolları sıvadı. 2024 yılında patlak veren olayla 220 işçinin sahte vizelerle yasadışı şekilde getirildiği ortaya çıkmıştı. BYD bu kez yeni suçlamayla karşı karşıya.

BYD’ye 50 milyon dolarlık dava açıldı.

BYD’ye 50 milyon dolarlık dava açıldı.

BYD’ye işçileri köle gibi çalıştırdığı ve insan ticareti yaptığı gerekçesiyle dava açıldı. 50 milyon dolarlık tazminat talep edilen davada savcılık çalışma koşullarının insanlık onuruna yakışmadığının altını çizdi. 

Savcılığın bildirimine göre işçilerin hijyen koşulları içinde yaşamadığı, tek bir tuvalet ve banyonun 31 kişi tarafından kullanıldığı vurgulandı. Öte yandan işçilerin tuvalet ve banyo için sabah 4’te sıraya girdiği de ortaya çıktı.

Marka, Çinli markaların karalanmaya çalışıldığını kaydetti.

Marka, Çinli markaların karalanmaya çalışıldığını kaydetti.

Reuters’ta yer alan habere göre BYD, Brezilya’nın yasalarına saygı duyulduğunu dile getirdi. BYD sözcüsü Çin markalarının karalanmaya çalışıldığını söyledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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kenan öz

Tabi canım dünyanın en büyük oto firması 220 işçinin vize işlemini gerçekleştirmekten kaçınmıştır :)

ketenhelva

küresel abiler iş başında

Boncuk Mavisoy

Bunlar Türkiye'nin de maden gibi doğal kaynaklarını sömürüyor.