onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Papara’ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Merkez Bankası Açıklama Yaptı

Papara’ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Merkez Bankası Açıklama Yaptı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.05.2025 - 19:06

Milyonlarca kullanıcısı olan elektronik para cüzdanı Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Şirketin sahibi dahil 12 kişi gözaltına alındı.

Operasyon sonrası uygulamaya da giriş yapılamamaya başlanmıştı. Hesaplarda parası olanlar ise kara kara düşünüyordu.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, şirkete kayyum atandığını, hesaplardaki paraların güvencede olduğu ve kısa sürede işlemlerin tekrardan yapılacağını duyuruldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye güne Papara’ya yapılan yasa dışı bahis soruşturması ile başladı.

Türkiye güne Papara’ya yapılan yasa dışı bahis soruşturması ile başladı.

Tüm detaylar 👇

Papara uygulamasının 23 milyon tekil kullancısı varmış.

Papara uygulamasının 23 milyon tekil kullancısı varmış.

Papara'nın sitesinde yer alan bilgiye göre uygulamanın 23 milyon tekil kullanıcısı ve 8 milyon ön ödemeli kart müşterisi bulunuyor.

Operasyon sonrası uygulamaya giriş yapılamazken, hesaplada parası olan vatandaşlar paraları çekip çekmeyeceğini merak ediyordu.

Merkez Bankası’ndan Papara açıklaması geldi.

Merkez Bankası’ndan Papara açıklaması geldi.

Merkez Bankası, şirketim TMSF’ye devredildiğini, ödeme işlemlerine günlük limitler uygulanacağını, kullancıların ödeme ve paralarının güvenliği için çalışmaların sürdürdüğünü açıkladı.

Merkez Bankası’nın Papara açıklaması 👇

Merkez Bankası’nın Papara açıklaması 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
fuat zeyrek

patlarlar 😂😂

Sinan Şahin

Kardeşim napsın adamlar, uyuşturucu parasını kumar parasını nasıl aklayacak bu millet!