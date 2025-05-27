Papara’ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Merkez Bankası Açıklama Yaptı
Milyonlarca kullanıcısı olan elektronik para cüzdanı Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Şirketin sahibi dahil 12 kişi gözaltına alındı.
Operasyon sonrası uygulamaya da giriş yapılamamaya başlanmıştı. Hesaplarda parası olanlar ise kara kara düşünüyordu.
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, şirkete kayyum atandığını, hesaplardaki paraların güvencede olduğu ve kısa sürede işlemlerin tekrardan yapılacağını duyuruldu.
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Türkiye güne Papara’ya yapılan yasa dışı bahis soruşturması ile başladı.
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Papara uygulamasının 23 milyon tekil kullancısı varmış.
Merkez Bankası’ndan Papara açıklaması geldi.
Merkez Bankası’nın Papara açıklaması 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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patlarlar 😂😂
Kardeşim napsın adamlar, uyuşturucu parasını kumar parasını nasıl aklayacak bu millet!