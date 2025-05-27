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Papara’ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8 Şirkete El Koyuldu

Papara’ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8 Şirkete El Koyuldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.05.2025 - 08:21 Son Güncelleme: 27.05.2025 - 10:54

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şirkete ise TMSF'nin kayyım olarak atandığı bildirildi.

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Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı görülerek, soruşturma kapsamında bu sabah saat 05:00 sıralarında 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, kararı verildi. 

Soruşturma kapsamında örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. 

El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere alınan İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği kararı ile TMSF kayyım olarak atandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Papara hakkında açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Papara hakkında açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik Papara Elektronik Para AŞ'ye düzenlenen operasyona ilişkin 'Papara AŞ'nin de olduğu 10 şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 deniz aracına, 74 araca ve 8 konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu.' bilgisini verdi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik Papara Elektronik Para AŞ'ye eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda örgüt elebaşının da aralarında olduğu 13 şüphelinin yakalandığını anımsattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Papara sistemlerinde 'yasa dışı bahis' amacıyla suç geliri finansmanının sağlanması için vatandaşlar adına hesaplar açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırıldıklarının tespit edildiğini belirten Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

'MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 milyar 879 milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu, bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 kişiye ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Papara AŞ'nin de olduğu 10 şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 deniz aracına, 74 araca ve 8 konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu.

İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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