Papara’ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8 Şirkete El Koyuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik Papara Elektronik Para AŞ'ye düzenlenen operasyona ilişkin 'Papara AŞ'nin de olduğu 10 şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 deniz aracına, 74 araca ve 8 konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu.' bilgisini verdi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik Papara Elektronik Para AŞ'ye eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda örgüt elebaşının da aralarında olduğu 13 şüphelinin yakalandığını anımsattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Papara sistemlerinde 'yasa dışı bahis' amacıyla suç geliri finansmanının sağlanması için vatandaşlar adına hesaplar açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırıldıklarının tespit edildiğini belirten Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

'MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 milyar 879 milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu, bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 kişiye ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Papara AŞ'nin de olduğu 10 şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 deniz aracına, 74 araca ve 8 konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu.

İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.'