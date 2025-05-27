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Tutuklandı! Televizyon Programlarına da Çıkan Ünlü ‘Doktor’ Volkan Uçak’ın Diploması Sahte Çıktı

Tutuklandı! Televizyon Programlarına da Çıkan Ünlü ‘Doktor’ Volkan Uçak’ın Diploması Sahte Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.05.2025 - 08:29 Son Güncelleme: 27.05.2025 - 08:42

16 ilde kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak, menfaat temin eden şüphelilere yönelik Ankara merkezli operasyonda 58 kişi yakalandı. Ekol TV’den İlker Turak’ın haberine göre; Yakalanan şüpheliler arasında televizyon programlarına da çıkan Doktor Volkan Uçak’ın da olduğu öğrenilirken, Uçak’ın Ege Üniversitesi Psikoloji bölümü lisans diploması ile Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diplomasının sahte olduğu belirlendi. Aralarında Uçak’ın da olduğu 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Televizyon programlarından da tanıdığımız ünlü ‘doktor’ Volkan Uçak’ın diploması sahte çıktı!

Televizyon programlarından da tanıdığımız ünlü ‘doktor’ Volkan Uçak’ın diploması sahte çıktı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik operasyon düzenlendi. 16 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda 58 şüpheli yakalandı.

Tutuklanan isimler arasında kamuoyunda 'Doktor' olarak bilinen Volkan Uçak da bulunuyor. Hipnoz seansları düzenleyen ve seans ücretlerinin yüksek olduğu bilinen Uçak’ın, Ege Üniversitesi Psikoloji bölümü lisans diploması ile Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diplomasının sahte olduğu belirlendi. Uçak, ifadesinde ise, Türkiye’den lisans ve yüksek lisans diplomasının olmadığını itiraf ederken, Dublin Üniversitesi'nden mezun olduğunu öne sürdü.

Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan bilgiler kapsamında, Uçak’ın sınav kaydının ve diploma kaydının olmadığı, para karşılığı Ege Üniversitesi'nden diploma aldığı yapılan tespitler arasında yer aldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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