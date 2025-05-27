Tutuklandı! Televizyon Programlarına da Çıkan Ünlü ‘Doktor’ Volkan Uçak’ın Diploması Sahte Çıktı
16 ilde kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak, menfaat temin eden şüphelilere yönelik Ankara merkezli operasyonda 58 kişi yakalandı. Ekol TV’den İlker Turak’ın haberine göre; Yakalanan şüpheliler arasında televizyon programlarına da çıkan Doktor Volkan Uçak’ın da olduğu öğrenilirken, Uçak’ın Ege Üniversitesi Psikoloji bölümü lisans diploması ile Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diplomasının sahte olduğu belirlendi. Aralarında Uçak’ın da olduğu 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Televizyon programlarından da tanıdığımız ünlü ‘doktor’ Volkan Uçak’ın diploması sahte çıktı!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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