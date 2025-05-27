Volkan Uçak Kimdir? 'Psikolog' Volkan Uçak'ın Katıldığı Programlar

Televizyon programlarına da çıkan 'psikolog' Volkan Uçak, birçok kişi tarafında tanınıyordu. Uçak, kendisini 'bilinçaltı telkinleri alanında uzmanlaşmış deneyimli bir eğitmen ve danışman' olarak tanıtıyordu. Volkan Uçak'ın Ege Üniversitesi Psikoloji lisans diploması ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diploması sahte çıktı.

Peki Volkan Uçak kimdir, ne iş yapıyor? Volkan Uçak hangi programlara çıkıyordu?