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Volkan Uçak Kimdir? 'Psikolog' Volkan Uçak'ın Katıldığı Programlar

Volkan Uçak Kimdir? 'Psikolog' Volkan Uçak'ın Katıldığı Programlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.05.2025 - 09:53

Televizyon programlarına da çıkan 'psikolog' Volkan Uçak, birçok kişi tarafında tanınıyordu. Uçak, kendisini 'bilinçaltı telkinleri alanında uzmanlaşmış deneyimli bir eğitmen ve danışman' olarak tanıtıyordu. Volkan Uçak'ın Ege Üniversitesi Psikoloji lisans diploması ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diploması sahte çıktı.

Peki Volkan Uçak kimdir, ne iş yapıyor? Volkan Uçak hangi programlara çıkıyordu?

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Volkan Uçak Kimdir?

Volkan Uçak Kimdir?

Volkan Uçak, kendisini psikolog ve eğitmen olarak tanıtan bir isimdir. Dr. Volkan Uçak, bugüne kadar birçok programa katılmış, televizyon ekranlarının da takip edilen bir yüzü olmuştur. Uçak, 'Mind Renew' ve etkili uygulama tekniklerini birleştirdiğini iddia etmiştir. Uçak, hipnoz seanslarıyla ünlenmiştir ve bu seansların fiyatları da oldukça yüksektir. 

Volkan Uçak'ın diploması, sahte çıktı. Ekol TV’den İlker Turak’ın haberine göre; 16 ilde kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak, menfaat temin eden şüphelilere yönelik Ankara merkezli operasyonda 58 kişi yakalandı. Bunlardan bir tanesi de Volkan Uçak oldu.

Volkan Uçak Programlar

Volkan Uçak Programlar

Volkan Uçak bugüne kadar 386 farklı eğitim verdi. 4 ofisi bulunan Volkan Uçak, 1568 danışmana destek verdi. Ayrıca verdiği eğitimlere toplam 32 bin 757 kişi katıldı. Uçak, 55 kez de online eğitim düzenledi. Sahte doktor Uçak, televizyon programlarına ve belediyelerin bazı konferanslarına da katıldı.

Volkan Uçak Diploması

Volkan Uçak Diploması

Volkan Uçak, Liseyi Çukurova Elektrik Lisesi'nde de tamamladı. Ardından psikoloji alanında lisans ve yüksek lisans yaptı. Fakat Uçak'ın psikoloji diplomalarının sahte olduğu ortaya çıktı. Volkan Uçak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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