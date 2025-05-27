Volkan Uçak Kimdir? 'Psikolog' Volkan Uçak'ın Katıldığı Programlar
Televizyon programlarına da çıkan 'psikolog' Volkan Uçak, birçok kişi tarafında tanınıyordu. Uçak, kendisini 'bilinçaltı telkinleri alanında uzmanlaşmış deneyimli bir eğitmen ve danışman' olarak tanıtıyordu. Volkan Uçak'ın Ege Üniversitesi Psikoloji lisans diploması ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diploması sahte çıktı.
Peki Volkan Uçak kimdir, ne iş yapıyor? Volkan Uçak hangi programlara çıkıyordu?
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Volkan Uçak Kimdir?
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Volkan Uçak Programlar
Volkan Uçak Diploması
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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