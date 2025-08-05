Kariyerini 'İlmek İlmek' Dokumuş: Sahte Diplomayla Psikolog Olan Kişi Eskiden Halı Yıkamacıymış!

Halk TV'nin aktardığına göre soruşturmada yeni bir detay daha ortaya çıktı. Sahte diplomalı Abdullah Volkan Uçak, Ege Üniversitesi'nden hem lisans hem de klinik yüksek lisans diploması almış gibi görünüyor. Fakat Uçak'ın 2018-2019 yıllarında Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı olduğu ortaya çıktı.

Volkan Uçak'ın bir seans başına ise 4500 TL aldığı iddia ediliyor.