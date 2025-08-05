Kariyerini 'İlmek İlmek' Dokumuş: Sahte Diplomayla Psikolog Olan Kişi Eskiden Halı Yıkamacıymış!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturmasına dair ilginç detaylar ortaya çıkıyor. Aralarında doçent ve profesörlerin de olduğu 400 kişinin aldığı sahte diplomaların ardındaki akılalmaz olaylar Türkiye'nin gündemine oturdu.
Son olarak, seansı 4.500 TL olan sahte psikoloğun eskiden halı yıkamacı olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: Halk TV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sahte diploma soruşturması büyüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü psikolog eskiden halı yıkamacıymış!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın