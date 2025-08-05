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Kariyerini 'İlmek İlmek' Dokumuş: Sahte Diplomayla Psikolog Olan Kişi Eskiden Halı Yıkamacıymış!

Kariyerini 'İlmek İlmek' Dokumuş: Sahte Diplomayla Psikolog Olan Kişi Eskiden Halı Yıkamacıymış!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.08.2025 - 08:23

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturmasına dair ilginç detaylar ortaya çıkıyor. Aralarında doçent ve profesörlerin de olduğu 400 kişinin aldığı sahte diplomaların ardındaki akılalmaz olaylar Türkiye'nin gündemine oturdu.

Son olarak, seansı 4.500 TL olan sahte psikoloğun eskiden halı yıkamacı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Halk TV

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Sahte diploma soruşturması büyüyor.

Sahte diploma soruşturması büyüyor.

Türkiye'nin gündeminde bugünlerde diploma ve e-imza sahteciliği var. Organize suç çetesi üyeleri, kamu kuruluşlarındaki isimlerin sahte e-imzalarını ele geçirerek para karşılığında diploma, sürücü belgesi gibi belgeler üretti. Soruşturmaya dair 37 kişi tutuklanırken ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 

Son olarak ortaokul mezunu bir kişinin önce lise diploması aldığı ardından da Narkotik Başkomiserinin sahte kimliğini çıkarttığı ortaya çıktı. Bu kişinin 'torbacılıktan' aranması olduğu da iddia edildi.

Ünlü psikolog eskiden halı yıkamacıymış!

Ünlü psikolog eskiden halı yıkamacıymış!

Halk TV'nin aktardığına göre soruşturmada yeni bir detay daha ortaya çıktı. Sahte diplomalı Abdullah Volkan Uçak, Ege Üniversitesi'nden hem lisans hem de klinik yüksek lisans diploması almış gibi görünüyor. Fakat Uçak'ın 2018-2019 yıllarında Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı olduğu ortaya çıktı. 

Volkan Uçak'ın bir seans başına ise 4500 TL aldığı iddia ediliyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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