Sahte Diploma Soruşturmasında Adı Geçen Bir Kişi Olayın Perde Arkasını Anlattı
Türkiye, son günlerde 'sahte diploma' olayını konuşuyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'sahte e-imza soruşturması' bugüne kadar 400 kişinin sahte belge kullandığını ortaya çıkardı. Bu kişilerin arasında doçentlerin, profesörlerin ve firma sahiplerinin olduğu görüldü.
Soruşturmada isminin geçtiğini söyleyen bir kişi de işin perde arkasını sosyal medya hesabından anlattı. Üniversiteden ilişiği kesilen bu kişinin bilgileri, bir başkası adına kullanılmıştı.
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Sahte diploma skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu.
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"Sahte diploma olayında adım geçiyor" diyen bir kişi ise yaşananları anlattı.
"Başka bir okul numarası fakat benim T.C. kimlik numaram ve doğum tarihim."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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