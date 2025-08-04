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Sahte Diploma Soruşturmasında Adı Geçen Bir Kişi Olayın Perde Arkasını Anlattı

Sahte Diploma Soruşturmasında Adı Geçen Bir Kişi Olayın Perde Arkasını Anlattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.08.2025 - 09:08

Türkiye, son günlerde 'sahte diploma' olayını konuşuyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'sahte e-imza soruşturması' bugüne kadar 400 kişinin sahte belge kullandığını ortaya çıkardı. Bu kişilerin arasında doçentlerin, profesörlerin ve firma sahiplerinin olduğu görüldü.

Soruşturmada isminin geçtiğini söyleyen bir kişi de işin perde arkasını sosyal medya hesabından anlattı. Üniversiteden ilişiği kesilen bu kişinin bilgileri, bir başkası adına kullanılmıştı.

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Sahte diploma skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu.

Sahte diploma skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu.

Ankara'da yürütülen soruşturmada, 400 kişinin belgede sahtecilik yaptığı, kimilerinin sahte diploma ve sürücü belgesi sahibi olduğu, kimilerinin de üniversite notlarını yükselttiği ortaya çıktı. Tanınmış isimlerin de dahil olduğu bu liste Türkiye'nin gündemine oturdu.

"Sahte diploma olayında adım geçiyor" diyen bir kişi ise yaşananları anlattı.

"Sahte diploma olayında adım geçiyor" diyen bir kişi ise yaşananları anlattı.
twitter.com

'Sahte diploma olaylarında adım geçiyor. Olayın aslı, 2022 yılında YTÜ makine mühendisliği bölümü ile 7. Senem dolduğu için ilişiğim kesildi. Benim okul bilgilerim üzerinde değişiklik yapılarak Hakan Tekin adlı bir şahsa diploma çıkarılmaya çalışılmış.'

"Başka bir okul numarası fakat benim T.C. kimlik numaram ve doğum tarihim."

"Başka bir okul numarası fakat benim T.C. kimlik numaram ve doğum tarihim."

İlgili kişinin paylaşımı şu ifadelerle devam ediyor:

'Bu şahsın ismini nereden biliyorum? Çünkü e-devlet üzerinden okulla ilgili transkriptimde Hakan Tekin ismi başka bir okul numarasıyla fakat benim T.C. kimlik numaram ve doğum tarihimle birlikte duruyor.'

'YÖK dosyaya merkezi yatay geçiş (üniversite sınavı sonucu ile yapılan yatay geçiş)hakkımı kullanmadan önceki puanımı(0,64) yollamış. Bu yüzden olmalı benle ilgili kısımda bölüm adı yazmıyor.'

'Ne hikmetse dava dosyalarında Hakan Tekin ismi yer almıyor. Bilgileri kullanılarak mağdur edilen ben kamuoyu tarafından linç ediliyorum. 2022 yılı temmuz ayındaki aftan, 2022 yılı eylül ayında ilişiğim kesildi diye yararlanamadım.'

'Kaç yıldır öğrenci affını bekleyip kalan birkaç dersimi verip mezun olma hayallerimi bu şahıslar bu çete elimden almışken , bir de adımızı her yerde paylaşıp karalıyorlar.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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