Sahte Diploma Soruşturmasında Adı Geçen Bir Kişi Olayın Perde Arkasını Anlattı

İlgili kişinin paylaşımı şu ifadelerle devam ediyor:

'Bu şahsın ismini nereden biliyorum? Çünkü e-devlet üzerinden okulla ilgili transkriptimde Hakan Tekin ismi başka bir okul numarasıyla fakat benim T.C. kimlik numaram ve doğum tarihimle birlikte duruyor.'

'YÖK dosyaya merkezi yatay geçiş (üniversite sınavı sonucu ile yapılan yatay geçiş)hakkımı kullanmadan önceki puanımı(0,64) yollamış. Bu yüzden olmalı benle ilgili kısımda bölüm adı yazmıyor.'

'Ne hikmetse dava dosyalarında Hakan Tekin ismi yer almıyor. Bilgileri kullanılarak mağdur edilen ben kamuoyu tarafından linç ediliyorum. 2022 yılı temmuz ayındaki aftan, 2022 yılı eylül ayında ilişiğim kesildi diye yararlanamadım.'

'Kaç yıldır öğrenci affını bekleyip kalan birkaç dersimi verip mezun olma hayallerimi bu şahıslar bu çete elimden almışken , bir de adımızı her yerde paylaşıp karalıyorlar.'