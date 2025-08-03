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Bir Skandal Daha: Yeni Akit Gazetesi'nin Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy İçin Attığı Manşete Tepki Yağdı!

Bir Skandal Daha: Yeni Akit Gazetesi'nin Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy İçin Attığı Manşete Tepki Yağdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.08.2025 - 21:07

Beşiktaşlı milli futbolcu Semih Kılıçsoy, geçtiğimiz saatlerde Beşiktaş'tan ayrılmış, Cagliari ile anlaşmıştı. Yeni Akit gazetesi, transfer haberini skandal başlıklarına bir yenisini ekleyerek verdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Beşiktaş, son iki sezonunu kötü geçirmeye devam ederken, dikkat çeken ve konuşulan isimlerin başında Semih Kılıçsoy geliyordu.

Beşiktaş, son iki sezonunu kötü geçirmeye devam ederken, dikkat çeken ve konuşulan isimlerin başında Semih Kılıçsoy geliyordu.

Geçtiğimiz sezon doğru düzgün süre alamasa da potansiyelini her fırsatta gösteren ve parlamayı başaran Semih, yalnızca Beşiktaş'ı heyecanlandırmamış, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmişti.

Hatta geçtiğimiz haftalarda İtalya'dan Cagliari'nin Semih'e oldukça ciddi bir teklifte bulunduğunu ve transferden vazgeçecek gibi durmadığını öğrenmiştik. 

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç yıldızı milli futbolcu Semih Kılıçsoy, geçtiğimiz saatlerde Beşiktaş'a duygusal bir mesajla veda etti. Semih Kılıçsoy’un satın alma opsiyonu ile birlikte İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari’ye kiralandığı açıklandı.

Yeni Akit, Semih Kılıçsoy'un transfer haberini "Beşiktaş'ta bir balon daha böylece fıs diye söndü!" başlığıyla verdi.

Yeni Akit, Semih Kılıçsoy'un transfer haberini "Beşiktaş'ta bir balon daha böylece fıs diye söndü!" başlığıyla verdi.

Yeni Akit'in her seferinde tepki çeken saygısız ve yersiz başlıklarına bir yenisi eklenirken Beşiktaş taraftarı kendini tutamadı. 

Haberin yazarının Yeni Akit Gazetesi Spor Müdürü ve Futbol Yorumcusu Emrah Savcı olduğu öğrenildi.

Taraftardan tepki yağdı.

Taraftardan tepki yağdı.
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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