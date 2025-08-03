Bir Skandal Daha: Yeni Akit Gazetesi'nin Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy İçin Attığı Manşete Tepki Yağdı!
Beşiktaşlı milli futbolcu Semih Kılıçsoy, geçtiğimiz saatlerde Beşiktaş'tan ayrılmış, Cagliari ile anlaşmıştı. Yeni Akit gazetesi, transfer haberini skandal başlıklarına bir yenisini ekleyerek verdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş, son iki sezonunu kötü geçirmeye devam ederken, dikkat çeken ve konuşulan isimlerin başında Semih Kılıçsoy geliyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni Akit, Semih Kılıçsoy'un transfer haberini "Beşiktaş'ta bir balon daha böylece fıs diye söndü!" başlığıyla verdi.
Taraftardan tepki yağdı.
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın