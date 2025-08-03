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"Sisi" Lakaplı Seyhan Soylu'dan Şok Aşk İtirafı: Cübbeli Ahmet Hayatta En Çok İstediği Şeymiş!

"Sisi" Lakaplı Seyhan Soylu'dan Şok Aşk İtirafı: Cübbeli Ahmet Hayatta En Çok İstediği Şeymiş!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.08.2025 - 19:04

Geçtiğimiz günlerde Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına konuk olan 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, Cübbeli Ahmet ve erkekler hakkında çok konuşulacak, oldukça ilginç açıklamalarda bulundu... Cübbeli Ahmet'e ilan-ı aşk etti.

Buyurun, detayları beraber görelim!

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Dilan-Engin Polat davasının ilk başladığı dönemde adına sık sık rastladığımız Seyhan Soylu'yu tanıyanlarınız vardır.

Dilan-Engin Polat davasının ilk başladığı dönemde adına sık sık rastladığımız Seyhan Soylu'yu tanıyanlarınız vardır.

Hem magazin, hem ülke gündemi, hem de sosyal medya fenomenleriyle ilgili oldukça radikal ve tuhaf olduğu kadar çarpıcı açıklamalarda bulunan 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, 80'li yıllardan bu yana hayatımızda. 

Şimdilerde, birkaç ay önceki popülaritesine sahip olmasa da hala sosyal medya paylaşımlarıyla ve ortaya attığı iddialarla dikkat çekmeyi başarıyor. 

Fakat bu sefer gündemimizde olmasının sebebi gündeme gelmek gayesiyle katıldığı Katarsis programında yaptığı açıklamalar!

Geçtiğimiz günlerde, Gökhan Çınar'In sunduğu Katarsis'e konuk olan "Sisi" lakaplı Seyhan Soylu, bir aşk itirafında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde, Gökhan Çınar'In sunduğu Katarsis'e konuk olan "Sisi" lakaplı Seyhan Soylu, bir aşk itirafında bulundu.

TikTok'çuları sevip sevmediği üzerine konuşurken ve net bir dille onlardan nefret ettiğini dile getirirken konuyu bir anda Cübbeli Ahmet'e getiren Seyhan Soylu, neden ve nasıl olduğunu anlayamadığımız bir şekilde gözyaşlarına boğuldu. 

'İlim sahibi deyince Cübbeli Ahmet hoca gelir!' dedikten sonra peçetesini eline alıp ağlamaya başlayan Seyhan Soylu, 'Ahmet bey deyince içim bambaşka bir duyguya gidiyor. İçim titriyor. Hayatımda en çok istediğim şeydi ama evli. Onu ilk nerede gördüm? Tatil yerinde. Ski'ye biniyordu, neydi o? Jetski'ye biniyordu. Hep hayal etmişimdir, ne zaman arkasına bineceğim diye? Beni de gezdirir mi? Gezdirmez mi? Sonra evli olduğunu öğrendim. Bir hezeyan yaşadım, heyelan yaşadı ruhum. Ağlamayacağım diyordum ama dayanamadım Cübbeli bey deyince' itirafında bulundu. 

Ardından Cübbeli Ahmet hocayı neden sevdiğini söyledi. Oldukça enteresan bir tespit de ekledi;

'Neyi seviyorum o adamda biliyor musun? O adam, topluma esprileriyle, hicviyle, zekasıyla dini sevdiriyor. Dinden uzaklaştırmıyor. Millet sordu bana dedi ki; 'Kimi beğenirsin?' Tatlıtuğ, Özçivit falan. Ben öyle tipleri beğenmem. Dedim ki bu kategorilerden çıkın, erkeğin güzeli hamama yakışır ve eğer çok yakışıklıysa muhakkak ona değdirmişlerdir dedim. Ben ilim sahibi bir adam istiyorum, Cübbeli gibi bir adam olsa keşke dedim. Onun tavrına, duruşuna, İslamiyeti çocuklara anlatışına aşığım.'

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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