"Sisi" Lakaplı Seyhan Soylu'dan Şok Aşk İtirafı: Cübbeli Ahmet Hayatta En Çok İstediği Şeymiş!

TikTok'çuları sevip sevmediği üzerine konuşurken ve net bir dille onlardan nefret ettiğini dile getirirken konuyu bir anda Cübbeli Ahmet'e getiren Seyhan Soylu, neden ve nasıl olduğunu anlayamadığımız bir şekilde gözyaşlarına boğuldu.

'İlim sahibi deyince Cübbeli Ahmet hoca gelir!' dedikten sonra peçetesini eline alıp ağlamaya başlayan Seyhan Soylu, 'Ahmet bey deyince içim bambaşka bir duyguya gidiyor. İçim titriyor. Hayatımda en çok istediğim şeydi ama evli. Onu ilk nerede gördüm? Tatil yerinde. Ski'ye biniyordu, neydi o? Jetski'ye biniyordu. Hep hayal etmişimdir, ne zaman arkasına bineceğim diye? Beni de gezdirir mi? Gezdirmez mi? Sonra evli olduğunu öğrendim. Bir hezeyan yaşadım, heyelan yaşadı ruhum. Ağlamayacağım diyordum ama dayanamadım Cübbeli bey deyince' itirafında bulundu.

Ardından Cübbeli Ahmet hocayı neden sevdiğini söyledi. Oldukça enteresan bir tespit de ekledi;

'Neyi seviyorum o adamda biliyor musun? O adam, topluma esprileriyle, hicviyle, zekasıyla dini sevdiriyor. Dinden uzaklaştırmıyor. Millet sordu bana dedi ki; 'Kimi beğenirsin?' Tatlıtuğ, Özçivit falan. Ben öyle tipleri beğenmem. Dedim ki bu kategorilerden çıkın, erkeğin güzeli hamama yakışır ve eğer çok yakışıklıysa muhakkak ona değdirmişlerdir dedim. Ben ilim sahibi bir adam istiyorum, Cübbeli gibi bir adam olsa keşke dedim. Onun tavrına, duruşuna, İslamiyeti çocuklara anlatışına aşığım.'