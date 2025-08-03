"Sisi" Lakaplı Seyhan Soylu'dan Şok Aşk İtirafı: Cübbeli Ahmet Hayatta En Çok İstediği Şeymiş!
Geçtiğimiz günlerde Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına konuk olan 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, Cübbeli Ahmet ve erkekler hakkında çok konuşulacak, oldukça ilginç açıklamalarda bulundu... Cübbeli Ahmet'e ilan-ı aşk etti.
Buyurun, detayları beraber görelim!
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Dilan-Engin Polat davasının ilk başladığı dönemde adına sık sık rastladığımız Seyhan Soylu'yu tanıyanlarınız vardır.
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Geçtiğimiz günlerde, Gökhan Çınar'In sunduğu Katarsis'e konuk olan "Sisi" lakaplı Seyhan Soylu, bir aşk itirafında bulundu.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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