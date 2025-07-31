Bitkin ama Fit: Saçlarını Sarıya Boyatan Hazal Kaya Yeni İmajıyla Yeni Pozunu Spor Salonundan Verdi!
Geçtiğimiz günlerde ani bir karar değişikliğiyle saçlarını kızıldan sarıya boyatan Hazal Kaya, yeni imajıyla yeni pozunu spor salonundan verdi!
Oldukça bitkin gözüken Hazal Kaya, topu antrenörüne attı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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En son Pera Palas'ta Gece Yarısı ve Sorgu isimli dijital platform dizilerinde izlediğimiz Hazal Kaya'yı bir süredir ana akımda göremiyoruz!
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Yeni halinin fotoğrafları sosyal medyaya ilk sızdığında dikkat çeken detaylardan biri de oldukça fit gözüken vücudu olmuştu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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