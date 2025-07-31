onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bitkin ama Fit: Saçlarını Sarıya Boyatan Hazal Kaya Yeni İmajıyla Yeni Pozunu Spor Salonundan Verdi!

Bitkin ama Fit: Saçlarını Sarıya Boyatan Hazal Kaya Yeni İmajıyla Yeni Pozunu Spor Salonundan Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.07.2025 - 18:34

Geçtiğimiz günlerde ani bir karar değişikliğiyle saçlarını kızıldan sarıya boyatan Hazal Kaya, yeni imajıyla yeni pozunu spor salonundan verdi!

Oldukça bitkin gözüken Hazal Kaya, topu antrenörüne attı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En son Pera Palas'ta Gece Yarısı ve Sorgu isimli dijital platform dizilerinde izlediğimiz Hazal Kaya'yı bir süredir ana akımda göremiyoruz!

En son Pera Palas'ta Gece Yarısı ve Sorgu isimli dijital platform dizilerinde izlediğimiz Hazal Kaya'yı bir süredir ana akımda göremiyoruz!

Aylar önce Eda Ece ile beraber Şakir Paşa Ailesi kadrosuna dahil olacağı söylenen Hazal Kaya'yı yeni sezonda izleyip izlemeyeceğimiz havada asılı kalmıştı. Dizinin yaşadığı talihsizlikler malumunuz... En son nerede nasıl yayınlanacak hala net belli değildi. 

Bu sırada yazın keyfini çıkarmaya karar veren Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde radikal bir imaj değişikliğine giderek hepimize sürpriz yapmıştı. 

Uzun bir süredir kızıl görmeye alıştığımız Kaya, bir dönem denediği sarı saçlarına geri döndü. 'Sarışınlar daha çok eğleniyor dediler, göreceğiz' açıklamasında bulunarak yeni imajını paylaşmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yeni halinin fotoğrafları sosyal medyaya ilk sızdığında dikkat çeken detaylardan biri de oldukça fit gözüken vücudu olmuştu.

Yeni halinin fotoğrafları sosyal medyaya ilk sızdığında dikkat çeken detaylardan biri de oldukça fit gözüken vücudu olmuştu.

Sanıyoruz ki vücut yapma meselesi kafaya takılmış! Geçtiğimiz saatlerde yeni imajıyla yeni bir poz veren Hazal Kaya, spor salonundan bildirdi.

Oldukça bitkin ve yorgun gözüküyordu. Çözümü, topu antrenörüne atmakta buldu!

'Şıpıdık terliklerimle geldim sana, keşke biraz insaflı olsaydın' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın