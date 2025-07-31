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Ferdi Tayfur'un Vefat Etmeden Kısa Bir Süre Önce Çekilen Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Ferdi Tayfur'un Vefat Etmeden Kısa Bir Süre Önce Çekilen Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.07.2025 - 15:00

Hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölmeden kısa bir süre önce çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Ferdi Tayfur, sevenlerine son bir mesaj bıraktı. Buyurun, beraber izleyelim...

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Senenin başında veda ettiğimiz, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümü sanat camiasını yasa boğmuştu.

Senenin başında veda ettiğimiz, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümü sanat camiasını yasa boğmuştu.

Marmaris'teki evinde fenalaşan Tayfur, hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli geçirdiği belirtilmişti. Acı haber, ne yazık ki kısa süre içinde geldi. 

AKM'de düzenlenen ve ünlülerin akın ettiği veda töreninin ardından Tayfur’un cenaze namazı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınmış, son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un hem kızı Tuğçe Tayfur'la kavgası hem de geride bıraktığı servet gündeme bomba gibi oturmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde Ferdi Tayfur'un vefat etmeden kısa bir süre önce çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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