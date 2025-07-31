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Boyu Kadar Olmuşlar: Yasemin Özilhan'ın Kızları Emine ve Ela Yıllar Sonra İlk Kez Bu Kadar Net Görüntülendi!

Boyu Kadar Olmuşlar: Yasemin Özilhan'ın Kızları Emine ve Ela Yıllar Sonra İlk Kez Bu Kadar Net Görüntülendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.07.2025 - 14:04

En son küçücükken birer kızken görüntülenen Yasemin Özilhan'ın kızları Emine ve Ela, Bodrum'da anneleriyle çıktıkları tekne tatilinde yıllar sonra ilk kez net görüntülendi!

12 ve 13 yaşındaki papatya kızların güzelliği 'Anasına bak kızını al!' dedirtti.

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Bir döneme damgasını vuran Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara veda etmişti.

Bir döneme damgasını vuran Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara veda etmişti.

Mesleği rafa kaldıran Yasemin Özilhan, 2012'de Emine ismini verdiği birinci kızına, 2013'te ise hepimizi duygulandırarak Doktorlar dizisine selam çakıp Ela ismini verdiği ikinci kızını kucağına almıştı. 

Ekranlara veda etse de şöhretten vazgeçmeyen Yasemin Özilhan, hayatına sosyal medya fenomeni olarak devam etti. Popülaritesini daima taze tutan Yasemin Özilhan bir stil ikonu haline gelirken, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri hep üzerinde tuttu. Seneler içinde birkaç estetik operasyon geçirse de çok güzel olan fitliğini koruyan Yasemin Özilhan, milyonları sosyal medya hesabından hayran bırakmaya devam etti.

En son "Mucize Doktor" dizisine birkaç bölümlüğüne "Doktor Ela" olarak konuk olan Yasemin Özilhan, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih edenlerden oldu.

En son "Mucize Doktor" dizisine birkaç bölümlüğüne "Doktor Ela" olarak konuk olan Yasemin Özilhan, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih edenlerden oldu.

Şimdilerde 13 yaşında olan Emine ve 12 yaşında olan Ela'yı gözlerden uzak büyüttü. Kızlar yalnızca birkaç kez, oldukça küçükken anneleriyle beraber görüntülendiler. 

Sarı saçlarına gönlümüzü bağladığımız papatya kızlarını en son seneler önce, daha küçücükken alışveriş merkezi gezmesinde görmüştük. 

Yasemin Özilhan, geçtiğimiz aylarda Emine'nin yüzünün gözükmediği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığında kocaman olduğunu anlasak da yine merak içinde kalmıştık.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bodrum'da tekne tatiline çıkan Yasemin Özilhan ve kızları, Yazz isimli teknede yıllar sonra ilk kez bu kadar net görüntülendi.

Bodrum'da tekne tatiline çıkan Yasemin Özilhan ve kızları, Yazz isimli teknede yıllar sonra ilk kez bu kadar net görüntülendi.

Yasemin Özilhan her zaman gibi oldukça tarzdı. Kızlarının da yanı başındaydı. Sağ tarafında büyük kızı Emine, sol tarafında ise küçük kızı Ela duruyordu. 

Görüntülendiklerinden muhtemelen haberi olmayan papatya kızlar, yıllar sonra ilk kez gözükmüş oldu! Çok güzel ve tatlı iki genç kız olduklarını görünce bir duygulandık, ne yalan söyleyelim! Resmen Yasemin Özilhan'ın boyu kadar olmuşlar ❤️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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