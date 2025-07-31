Boyu Kadar Olmuşlar: Yasemin Özilhan'ın Kızları Emine ve Ela Yıllar Sonra İlk Kez Bu Kadar Net Görüntülendi!
En son küçücükken birer kızken görüntülenen Yasemin Özilhan'ın kızları Emine ve Ela, Bodrum'da anneleriyle çıktıkları tekne tatilinde yıllar sonra ilk kez net görüntülendi!
12 ve 13 yaşındaki papatya kızların güzelliği 'Anasına bak kızını al!' dedirtti.
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Bir döneme damgasını vuran Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara veda etmişti.
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En son "Mucize Doktor" dizisine birkaç bölümlüğüne "Doktor Ela" olarak konuk olan Yasemin Özilhan, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih edenlerden oldu.
Bodrum'da tekne tatiline çıkan Yasemin Özilhan ve kızları, Yazz isimli teknede yıllar sonra ilk kez bu kadar net görüntülendi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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