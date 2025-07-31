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Bize de Nasip Olur mu? Barış Arduç'tan Gupse Özay'la Boşanma İddiasını Kökünden Kurutacak Aşk Paylaşımı!

Bize de Nasip Olur mu? Barış Arduç'tan Gupse Özay'la Boşanma İddiasını Kökünden Kurutacak Aşk Paylaşımı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.07.2025 - 09:09

Senelerdir birlikteliğini çizgisini hiç bozmadan devam ettiren Barış Arduç ve Gupse Özay çiftinin adı, birlikte oldukları günden bu yana ilk kez boşanma dedikodularına karışmıştı. 

Biricik eşi Gupse Özay'ın doğum gününü oldukça romantik bir paylaşımla kutlayan Barış Arduç, boşanma iddiasını kökünden kuruttu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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5 yıllık beraberliklerini 2022 yılında evlilikle taçlandıran Gupse Özay ve Barış Arduç, senelerdir aşkı buram buram yaşayan ünlü çiftlerimiz arasında yer alıyor.

5 yıllık beraberliklerini 2022 yılında evlilikle taçlandıran Gupse Özay ve Barış Arduç, senelerdir aşkı buram buram yaşayan ünlü çiftlerimiz arasında yer alıyor.

Belki hatırlarsınız, çiftimiz ilk beraber görüntülendiği andan itibaren 'Yakışmıyorlar', 'Bu ikili ne alaka?' yorumlarına maruz kalmış, oldukça çirkin yorumlar dönmüştü. 

Hiçbir kötü niyetli yorumu kale almayan ikili, yıllara meydan okudu ve çizgisini hiç bozmadan ilişkisini olabildiğince gözden uzak yaşamaya devam etti. Evlendikten birkaç ay sonra aralarına Jan Asya ismini verdikleri kızları da katılınca tamamlanmışlardı, çok da güzel bir aile profili çizdiler.

Fakat geçtiğimiz aylarda çiftin tarihinde ilk kez olmak üzere boşanma dedikoduları patlak verdi.

Fakat geçtiğimiz aylarda çiftin tarihinde ilk kez olmak üzere boşanma dedikoduları patlak verdi.

Sebebi malumunuz... Hande Erçel'le önce Rüzgara Bırak filminde, sonra da Aşkı Hatırla dizisinde peş peşe partner olan Barış Arduç'un ekstra samimi ve erotik sahnelerde rol alması ortalığı karıştırmıştı. 

Gupse Özay'ın bu sahnelerden rahatsız olduğu ve ikilinin boşanmanın eşiğine geldiği dedikoduları magazinde kol gezdi. Boşanma iddiası Barış Arduç'un Gupse Özay'ın yeni filmi Gupi'nin tanıtımını bir kalple paylaşması ve çiftin beraber görüntülenmesiyle son bulmuştu. Herkes de rahat bir oh çekmişti açıkçası! Son zamanlarda o kadar çok beklemediğimiz boşanmaya şahitlik ettik ki Gupse ve Barış da aynı konvoya katılsa aşka inancımız kalmayacaktı!

Yine de ortada bir sis bulutu vardı. Barış Arduç'un Babalar Günü'nü kutlamayan Gupse Özay'ın kırgın olduğuna kanaat getirilmişti.

Yine de ortada bir sis bulutu vardı. Barış Arduç'un Babalar Günü'nü kutlamayan Gupse Özay'ın kırgın olduğuna kanaat getirilmişti.

Geçtiğimiz saatlerde boşanma dedikosunu kökünden kurutacak paylaşım Barış Arduç'un ta kendisinden geldi. 

Gupse Özay'ın doğum gününü yukarıda gördüğünüz dünya tatlısı karelerle kutlayan Barış Arduç, fona da Elvis Presley'in 'Can't Help Falling in Love with You' şarkısını koydu!

Aman size nazar değmesin, çok çok çok güzelsiniz!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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