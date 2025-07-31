Bize de Nasip Olur mu? Barış Arduç'tan Gupse Özay'la Boşanma İddiasını Kökünden Kurutacak Aşk Paylaşımı!
Senelerdir birlikteliğini çizgisini hiç bozmadan devam ettiren Barış Arduç ve Gupse Özay çiftinin adı, birlikte oldukları günden bu yana ilk kez boşanma dedikodularına karışmıştı.
Biricik eşi Gupse Özay'ın doğum gününü oldukça romantik bir paylaşımla kutlayan Barış Arduç, boşanma iddiasını kökünden kuruttu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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5 yıllık beraberliklerini 2022 yılında evlilikle taçlandıran Gupse Özay ve Barış Arduç, senelerdir aşkı buram buram yaşayan ünlü çiftlerimiz arasında yer alıyor.
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Fakat geçtiğimiz aylarda çiftin tarihinde ilk kez olmak üzere boşanma dedikoduları patlak verdi.
Yine de ortada bir sis bulutu vardı. Barış Arduç'un Babalar Günü'nü kutlamayan Gupse Özay'ın kırgın olduğuna kanaat getirilmişti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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