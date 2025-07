Bize de Nasip Olur mu? Barış Arduç'tan Gupse Özay'la Boşanma İddiasını Kökünden Kurutacak Aşk Paylaşımı!

Geçtiğimiz saatlerde boşanma dedikosunu kökünden kurutacak paylaşım Barış Arduç'un ta kendisinden geldi.

Gupse Özay'ın doğum gününü yukarıda gördüğünüz dünya tatlısı karelerle kutlayan Barış Arduç, fona da Elvis Presley'in 'Can't Help Falling in Love with You' şarkısını koydu!

Aman size nazar değmesin, çok çok çok güzelsiniz!