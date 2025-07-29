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DM Kutusuna Mesaj Atan Kadının Teklifini Görünce Neye Uğradığını Şaşıran Armağan Çağlayan Mesajları İfşa Etti

DM Kutusuna Mesaj Atan Kadının Teklifini Görünce Neye Uğradığını Şaşıran Armağan Çağlayan Mesajları İfşa Etti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.07.2025 - 19:56

Son zamanlarda sosyal medya kullanıcılarına verdiği cevaplarla sık sık gündeme gelen Armağan Çağlayan, bu sefer kendisine gelen bir DM'in ekran görüntülerini ifşa etti. 

Mesaj atan ve tatile yanına gelmek istediğini bildiren kadının mesajlarını paylaşan Armağan Çağlayan, hanımefendinin mesajı karşısında ne yapacağını şaşırdı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Senelerdir televizyon dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Armağan Çağlayan, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

Senelerdir televizyon dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Armağan Çağlayan, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

Hayatımıza girdiği günden beri dobralığı, hazırcevapları, aksi tarafına şahitlik ettiğimiz Armağan Çağlayan, şimdilerde Gör Beni isimli YouTube programında iki haftada bir birbirinden ünlü konukları ağırlarken, aynı zamanda Huysuz Virjin'i canlandırdığı Seyfi Bey oyununa da tam gaz devam ediyor. 

Bunca senedir magazinle arasında bambaşka bir bağ olan Çağlayan, şimdilerde televizyon ekranlarında değil, X ve Instagram'da veriyor verilmesi gerektiğini düşündüğü cevapları!

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde son paylaştığı fotoğrafın altına 'kilosu' ve 'yaşlılığı' hakkında gelen yorumlara ateş püskürmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde de yine benzer bir hadise yaşandı. Armağan Çağlayan bu sefer yorumlar kısmında kısıtlı kalmadı. Kendisine gelen ve ilginç bir teklif içeren DM'nin ekran görüntülerini gönderi olarak paylaştı.

Geçtiğimiz saatlerde de yine benzer bir hadise yaşandı. Armağan Çağlayan bu sefer yorumlar kısmında kısıtlı kalmadı. Kendisine gelen ve ilginç bir teklif içeren DM'nin ekran görüntülerini gönderi olarak paylaştı.

Bir kullanıcının kendisinin yanına tatile gelmek istediğini cümle aleme duyurmaya karar veren Armağan Çağlayan'a gelen mesaj oldukça ısrarcıydı. 

Armağan Çağlayan, 'Bu istek kaçıncı “level” bilemedim ben :))) Öyle ağzım açık okudum DM’i :))))) Herhalde benimle kafa buluyor diye karar verdim!' notunu düşerek hanımefendinin kendisine yolladığı mesajların tümünü paylaştı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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