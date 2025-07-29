DM Kutusuna Mesaj Atan Kadının Teklifini Görünce Neye Uğradığını Şaşıran Armağan Çağlayan Mesajları İfşa Etti
Son zamanlarda sosyal medya kullanıcılarına verdiği cevaplarla sık sık gündeme gelen Armağan Çağlayan, bu sefer kendisine gelen bir DM'in ekran görüntülerini ifşa etti.
Mesaj atan ve tatile yanına gelmek istediğini bildiren kadının mesajlarını paylaşan Armağan Çağlayan, hanımefendinin mesajı karşısında ne yapacağını şaşırdı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Senelerdir televizyon dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Armağan Çağlayan, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.
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Geçtiğimiz saatlerde de yine benzer bir hadise yaşandı. Armağan Çağlayan bu sefer yorumlar kısmında kısıtlı kalmadı. Kendisine gelen ve ilginç bir teklif içeren DM'nin ekran görüntülerini gönderi olarak paylaştı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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