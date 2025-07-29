DM Kutusuna Mesaj Atan Kadının Teklifini Görünce Neye Uğradığını Şaşıran Armağan Çağlayan Mesajları İfşa Etti

Hayatımıza girdiği günden beri dobralığı, hazırcevapları, aksi tarafına şahitlik ettiğimiz Armağan Çağlayan, şimdilerde Gör Beni isimli YouTube programında iki haftada bir birbirinden ünlü konukları ağırlarken, aynı zamanda Huysuz Virjin'i canlandırdığı Seyfi Bey oyununa da tam gaz devam ediyor.

Bunca senedir magazinle arasında bambaşka bir bağ olan Çağlayan, şimdilerde televizyon ekranlarında değil, X ve Instagram'da veriyor verilmesi gerektiğini düşündüğü cevapları!

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde son paylaştığı fotoğrafın altına 'kilosu' ve 'yaşlılığı' hakkında gelen yorumlara ateş püskürmüştü.