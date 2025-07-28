Konuşmasını Taklit Etti: Mine Tugay'ı Sette Zorbalık ve Şiddetle Suçlayan Bahar Şahin Hıncını Alamadı!

Bir dönemin efsane dizilerinden biri olan Zalim İstanbul'daki Ceren rolüyle parlayan Bahar Şahin, dizinin kadrosundaki bir kadın oyuncunun kendisine zorbalık uyguladığını iddia etmiş, yaşadıklarını detay vere vere anlatmıştı.

O kadroda Bahar Şahin'in bu göndermeyi yapmış olabileceği düşünülen tek isim oldu. Daha önce Medcezir dizisinde de benzer bir hadiseyle sorun yaşayan ve 'senaryo gereği' öldürülen Mine Tugay bir anda X ve Instagram'ın gündemine oturdu.

İsmin Mine Tugay olduğu hiçbir zaman zikredilmediyse de Bahar Şahin, bahsettiği ismin TT olduğunu görünce vitesi artırmış, Mine Tugay'ın sette kanser atlatmış bir oyuncuya da ayrıca hadsiz yorumlarda bulunduğunu iddia etmiş, Deniz Uğur'un meseleye dahil olmasına vesile olmuştu.

Tugay iddiaları yalanladı, ikiliyi tanıyan birçok ünlü isim konuya dahil oldu. Herkes tarafını seçti, bu konu da magazin tarihine en büyük oyuncu kaoslarından biri olarak geçti...