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Konuşmasını Taklit Etti: Mine Tugay'ı Sette Zorbalık ve Şiddetle Suçlayan Bahar Şahin Hıncını Alamadı!

Konuşmasını Taklit Etti: Mine Tugay'ı Sette Zorbalık ve Şiddetle Suçlayan Bahar Şahin Hıncını Alamadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.07.2025 - 00:07

Geçtiğimiz günlerde Zalim İstanbul'daki eski rol arkadaşı Mine Tugay'ı sette zorbalık ve şiddet iddiasıyla suçlayan oyuncu Bahar Şahin, CNBC Türkiye'de katıldığı bir başka programda da Mine Tugay'ı haşladı. 

Mine Tugay'a gönderme yapan Bahar Şahin, aynı zamanda taklidini de yaparak dalga geçti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Yaklaşık bir hafta önce, Arya Bektaş'ın YouTube kanalına konuk olan oyuncu Bahar Şahin'in açıklamaları magazin gündemini bir anda değiştirmiş, tam göbeğe oturmuştu.

Yaklaşık bir hafta önce, Arya Bektaş'ın YouTube kanalına konuk olan oyuncu Bahar Şahin'in açıklamaları magazin gündemini bir anda değiştirmiş, tam göbeğe oturmuştu.

Bir dönemin efsane dizilerinden biri olan Zalim İstanbul'daki Ceren rolüyle parlayan Bahar Şahin, dizinin kadrosundaki bir kadın oyuncunun kendisine zorbalık uyguladığını iddia etmiş, yaşadıklarını detay vere vere anlatmıştı. 

O kadroda Bahar Şahin'in bu göndermeyi yapmış olabileceği düşünülen tek isim oldu. Daha önce Medcezir dizisinde de benzer bir hadiseyle sorun yaşayan ve 'senaryo gereği' öldürülen Mine Tugay bir anda X ve Instagram'ın gündemine oturdu. 

İsmin Mine Tugay olduğu hiçbir zaman zikredilmediyse de Bahar Şahin, bahsettiği ismin TT olduğunu görünce vitesi artırmış, Mine Tugay'ın sette kanser atlatmış bir oyuncuya da ayrıca hadsiz yorumlarda bulunduğunu iddia etmiş, Deniz Uğur'un meseleye dahil olmasına vesile olmuştu.

Tugay iddiaları yalanladı, ikiliyi tanıyan birçok ünlü isim konuya dahil oldu. Herkes tarafını seçti, bu konu da magazin tarihine en büyük oyuncu kaoslarından biri olarak geçti...

Kaçıranlar için olayın detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Mine Tugay'ın sesi soluğu çıkmıyordu, Bahar Şahin de daha sakin gözüküyordu ki geçtiğimiz dakikalarda konuyla direkt alakalı bir detay dikkat çekti.

Mine Tugay'ın sesi soluğu çıkmıyordu, Bahar Şahin de daha sakin gözüküyordu ki geçtiğimiz dakikalarda konuyla direkt alakalı bir detay dikkat çekti.

CNBC Türkiye'de yayınlanan, Melis Hazal Karagöz'ün sunduğu art-e'ye Arya Bektaş'ın programından hemen sonra, yaklaşık 6 gün önce konuk olan Bahar Şahin'in o programda da Mine Tugay'a laf soktuğu fark edildi. 

Şahin, 'Ben hep şuna inandım. Muhabbetini muhatabınla yapmazsan ben senin niyetinde iyilik aramam. Sen bunu iyilik adı altında da yapmamalısın. Yani birilerini sürekli öfkelendirip, aşağılayıp, bir şeye teşvik edersen, sonra da 'Aa ben ne yaptım ki?' dersen olan zaten günün sonunda oluyor' açıklamasında bulundu. 

'Aa ben ne yaptım ki?' vurgusu yaparken de birebir Mine Tugay'ı taklit ettiği, bir nevi de dalga geçtiği anlaşıldı.

Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!

Sonra da kimler ne demiş onu görelim! 👇️

Sonra da kimler ne demiş onu görelim! 👇️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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