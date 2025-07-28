Konuşmasını Taklit Etti: Mine Tugay'ı Sette Zorbalık ve Şiddetle Suçlayan Bahar Şahin Hıncını Alamadı!
Geçtiğimiz günlerde Zalim İstanbul'daki eski rol arkadaşı Mine Tugay'ı sette zorbalık ve şiddet iddiasıyla suçlayan oyuncu Bahar Şahin, CNBC Türkiye'de katıldığı bir başka programda da Mine Tugay'ı haşladı.
Mine Tugay'a gönderme yapan Bahar Şahin, aynı zamanda taklidini de yaparak dalga geçti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaklaşık bir hafta önce, Arya Bektaş'ın YouTube kanalına konuk olan oyuncu Bahar Şahin'in açıklamaları magazin gündemini bir anda değiştirmiş, tam göbeğe oturmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mine Tugay'ın sesi soluğu çıkmıyordu, Bahar Şahin de daha sakin gözüküyordu ki geçtiğimiz dakikalarda konuyla direkt alakalı bir detay dikkat çekti.
Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!
Sonra da kimler ne demiş onu görelim! 👇️
👇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇️
👇️
👇️
👇️
👇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇️
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın