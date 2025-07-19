Bahar Şahin Zalim İstanbul Kadrosundaki Ünlü Kadın Oyuncu Hakkında Çarpıcı Şiddet İddialarında Bulundu!
Kanal D’nin ses getiren yapımlarından Zalim İstanbul, finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen yeniden gündemde! Dizide Ceren karakteriyle büyük çıkış yakalayan Bahar Şahin, Arya Bektaş’ın YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla şaşkınlık yarattı. Genç oyuncu, sette yaşadığı zorbalık ve psikolojik şiddeti açık açık anlattı. Bahar Şahin’in iddialarına göre, bir kadın oyuncu tarafından sürekli dışlandığını ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtti.
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1 Nisan 2019’da Kanal D’de yayına başlayan ve 22 Haziran 2020’de 39. bölümüyle final yapan Zalim İstanbul dram dozuyla izleyiciyi ekranlara kitleyen yapımlardan biriydi.
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Dizide Cemre karakterini canlanırdan Bahar Şahin Arya Bektaş'ın YouTube kanalında şoke eden iddialarda bulundu!
"Orda yaşadığım şiddet ve zorbalık hiçkimsenin umrunda değildi" şeklinde konuşan isim iddialarını sürdürdü.
Arya Bektaş'ın "Reyting senin sayende iyi gidiyo diye bütün intikamını ondan çıkarmamalısın. Sonra Twitter'a koltuk altı atıyorsun ilgi görmek için" sözleri ise Zalim İstanbul kadrosundaki ismi merak konusu yaptı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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