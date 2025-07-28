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Gece Kulübüne Jartiyerli İç Çamaşırıyla Giden Tuğba Ekinci'nin Paylaştığı Videolar Dikkat Çekti!

Gece Kulübüne Jartiyerli İç Çamaşırıyla Giden Tuğba Ekinci'nin Paylaştığı Videolar Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.07.2025 - 20:06

Tüm hemcinslerine kıyafetleri sebebiyle eleştiride bulunan fakat son birkaç yıldır fikirleriyle tamamen tezat kombinleriyle gündeme oturan şarkıcı Tuğba Ekinci, gece kulübünden paylaştığı videolarla dikkat çekti. 

Jartiyerli iç çamaşırı kombiniyle salınan Ekinci'nin videoları gündem oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Hayatımıza "O Şimdi Asker" şarkısıyla giren Tuğba Ekinci, son yıllarda enteresan açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturuyor.

Hayatımıza "O Şimdi Asker" şarkısıyla giren Tuğba Ekinci, son yıllarda enteresan açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturuyor.

Özellikle siyasi yorumları ve magazinsel analizleriyle ön plana çıkan şarkıcı, hemcinsleriyle ilgili çirkin yorumlarıyla ağızları açık bırakırken, ne demeye ne yapmaya çalıştığı bir türlü anlaşılamıyor.

Savunduğu fikirlerle, kendi uyguladıkları yan yana koyulduğunda büyük bir çelişki yaşadığı ortada olan Tuğba Ekinci, geçtiğimiz sene bu zamanlarda 'Şarkımı tanıtmak için ne yapmalıyım? Ya soyunmalı, yahut ona bunu sallamalıyım!' açıklamasında bulunmuş, evde bikinisiyle dans ettiği videolarla gündeme oturmuştu. 

Bir de bir mekanda sahne alırken tercih ettiği kombin ve dans koreografisi paylayınca iyice alay konusu haline gelmişti.

Tuğba Ekinci, geçtiğimiz saatlerde soluğu gece kulübünde aldı.

Tuğba Ekinci, geçtiğimiz saatlerde soluğu gece kulübünde aldı.

Sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı videolarla epey dikkat çekti. 

Gece kulübü kombini olarak jartiyerli iç çamaşırı tercih eden Tuğba Ekinci'nin kameranın önünde kıvırdığı video ayrı, elini bacağından ayırmayan bir erkeğin yanındaki hali ve tavrı ayrı gündem oldu.

İşte o anlar 👇️

👇️ Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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