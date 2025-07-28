Gece Kulübüne Jartiyerli İç Çamaşırıyla Giden Tuğba Ekinci'nin Paylaştığı Videolar Dikkat Çekti!

Özellikle siyasi yorumları ve magazinsel analizleriyle ön plana çıkan şarkıcı, hemcinsleriyle ilgili çirkin yorumlarıyla ağızları açık bırakırken, ne demeye ne yapmaya çalıştığı bir türlü anlaşılamıyor.

Savunduğu fikirlerle, kendi uyguladıkları yan yana koyulduğunda büyük bir çelişki yaşadığı ortada olan Tuğba Ekinci, geçtiğimiz sene bu zamanlarda 'Şarkımı tanıtmak için ne yapmalıyım? Ya soyunmalı, yahut ona bunu sallamalıyım!' açıklamasında bulunmuş, evde bikinisiyle dans ettiği videolarla gündeme oturmuştu.

Bir de bir mekanda sahne alırken tercih ettiği kombin ve dans koreografisi paylayınca iyice alay konusu haline gelmişti.