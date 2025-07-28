Gece Kulübüne Jartiyerli İç Çamaşırıyla Giden Tuğba Ekinci'nin Paylaştığı Videolar Dikkat Çekti!
Tüm hemcinslerine kıyafetleri sebebiyle eleştiride bulunan fakat son birkaç yıldır fikirleriyle tamamen tezat kombinleriyle gündeme oturan şarkıcı Tuğba Ekinci, gece kulübünden paylaştığı videolarla dikkat çekti.
Jartiyerli iç çamaşırı kombiniyle salınan Ekinci'nin videoları gündem oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Hayatımıza "O Şimdi Asker" şarkısıyla giren Tuğba Ekinci, son yıllarda enteresan açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturuyor.
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Tuğba Ekinci, geçtiğimiz saatlerde soluğu gece kulübünde aldı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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