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Biz Sıcaktan Kavrulurken Deri Çizme Giymeyi Tercih Eden Gülcan Arslan'ın Rüküşlük Seviyesi Dillere Fena Düştü!

Biz Sıcaktan Kavrulurken Deri Çizme Giymeyi Tercih Eden Gülcan Arslan'ın Rüküşlük Seviyesi Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.07.2025 - 19:26

En son Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde izlediğimiz oyuncu Gülcan Arslan, Snob Magazin tarafından görüntülendi. Gülcan Arslan'ın yaz sıcaklarının hepimizi kavurduğu günlerde tercih ettiği kombin, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

Buyurun, detayları beraber incleyelim...

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En son Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde izlediğimiz Gülcan Arslan'a mutlaka denk gelmişsinizdir!

En son Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde izlediğimiz Gülcan Arslan'a mutlaka denk gelmişsinizdir!

Dizide Serenay Sarıkaya'nın (Leyla) büyük aşkı Cem Murathan'ın takıntılı ex aşkı Defne'yi canlandıran ve KGKG severlerin sinirini hoplatan Gülcan Arslan, başarılı performansıyla dikkat çekmişti. 

Daha önce Sandık Kokusu, Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinde izlediğimiz Gülcan Arslan, KGKG ile yıldızını parlattı.

Sosyal medya paylaşımları ve kendine has tarzıyla sık sık gündem Arslan, geçtiğimiz saatlerde Snob Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi.

Sosyal medya paylaşımları ve kendine has tarzıyla sık sık gündem Arslan, geçtiğimiz saatlerde Snob Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi.

İstanbul'un en sıcak günlerini yaşadığı şu dönemde, 'yakalandım' diyerek tepki gösteren Gülcan Arslan'ın kombinini tamamlamayı seçtiği deri çizmeleri göze fena battı. 

Biz sıcaktan kavrulurken altı kaval üstü şişhane dedirtecek birbiriyle hiç alakası olmayan parçaları bir araya getirdiği bir kombin yapan Gülcan Arslan, sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı.

Buyurun, önce baştan aşağı bir görelim kendisini!

Sonra da kimler ne demiş beraber bakalım... 👇️

Sonra da kimler ne demiş beraber bakalım... 👇️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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