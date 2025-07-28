Biz Sıcaktan Kavrulurken Deri Çizme Giymeyi Tercih Eden Gülcan Arslan'ın Rüküşlük Seviyesi Dillere Fena Düştü!
En son Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde izlediğimiz oyuncu Gülcan Arslan, Snob Magazin tarafından görüntülendi. Gülcan Arslan'ın yaz sıcaklarının hepimizi kavurduğu günlerde tercih ettiği kombin, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Buyurun, detayları beraber incleyelim...
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En son Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde izlediğimiz Gülcan Arslan'a mutlaka denk gelmişsinizdir!
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Sosyal medya paylaşımları ve kendine has tarzıyla sık sık gündem Arslan, geçtiğimiz saatlerde Snob Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi.
Buyurun, önce baştan aşağı bir görelim kendisini!
Sonra da kimler ne demiş beraber bakalım... 👇️
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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