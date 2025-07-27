6 Ayda 25 Kilo Vermişti: 36 Bedene Düşmesine Rağmen Photoshop'u Bırakmayan Işın Karaca Doğal Halini Paylaştı!
6 ayda verdiği 25 kiloyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Işın Karaca, uzun bir aranın ardından ilk kez photoshop'suz, filtresiz ve makyajsız halini paylaştı!
Buyurun, detayları beraber görelim.
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Türkiye'nin en özgün ve güçlü seslerinden biri olan Işın Karaca'yı son birkaç aydır değişimiyle konuşuyoruz, mutlaka denk gelmişsinizdir.
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Filtreli pozlar demiştik hatırlarsanız... Işın Karaca, geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla çıktığı yemekten bir fotoğrafını paylaşmıştı.
36 bedene düştüğünü duyuran ve kendisini kutladığını söyleyen Işın Karaca, "No filter, no makeup" notuyla doğal halini paylaştı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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